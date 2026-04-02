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Copa de las Naciones de hockey sobre patines: la Selección argentina logró dos triunfos

La Selección argentina de hockey sobre patines, con el mendocino Lucas Martínez, comenzó de la mejor manera su participación la tradicional Copa de las Naciones de Montreux, Suiza

Gustavo Privitera
Por Gustavo Privitera [email protected]
Lucas Martínez es una de las figuras de la Selección argentina de hockey sobre patines.

Lucas Martínez es una de las figuras de la Selección argentina de hockey sobre patines.

Foto: Comité Nacional Técnico de Hockey

La Selección argentina de hockey sobre patines, con el mendocino Lucas Martínez, obtuvo dos triunfos en el comienzo de la tradicional Copa de las Naciones de Montreux, Suiza, en su edición número 70. El elenco que dirige el Negro José Luis Páez se prepara para los World Skate Games.

El miércoles la Selección argentina goleó al local Montreux por 7 a 1, con tantos de Ezequiel Mena (3), Lucas Martínez (2), Lucas Ordóñez y Facundo Bridge.

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La Selección argentina de hockey sobre patines anda bien en la Copa de las Naciones.

La Selección argentina de hockey sobre patines anda bien en la Copa de las Naciones.

Y este jueves el campeón del mundo del 2022 venció ajustadamente a Angola por 2 a 1, con conquistas de Mena y Martínez, quien anda muy bien en la Albiceleste.

El equipo nacional, que integra el Grupo A y aspira a jugar una de las semifinales, este viernes jugará con una potencia, Italia.

En el Grupo B están Francia, Suiza, España y Portugal.

El conjunto albiceleste afrontará el Mundial del 11 al 18 de octubre en Paraguay, un lugar inédito para este deporte.

Copa de las Naciones de hockey sobre patines: lo que viene

Viernes, 3 de abril - 3ª jornada

  • 11:00 · Montreux HC vs Angola (Grupo A) 13:00 · Francia vs Suiza (Grupo B) 15:00 · Italia vs Argentina (Grupo A) 17:00 · España vs Portugal (Grupo B)

Sábado, 4 de abril - Semifinales

  • 10:00 · Partido de clasificación (3.º B vs. 4.º A) 12:30 · Partido de clasificación (4.º B vs. 3.º A) 15:00 · Semifinal 1 (1.º B vs. 2.º A) 17:30 · Semifinal 2 (2.º B vs. 1.º A)
  • Domingo, 5 de abril - Finales
  • 10:00 · Partido por el 7.º puesto 12:30 · Partido por el 5.º puesto 15:00 · Partido por el 3.º puesto 17:30 · Final por el 1° puesto 19:30 · Ceremonia de clausura

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