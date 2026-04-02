Copa de las Naciones de hockey sobre patines: la Selección argentina logró dos triunfos

El equipo nacional, que integra el Grupo A y aspira a jugar una de las semifinales, este viernes jugará con una potencia, Italia.
En el Grupo B están Francia, Suiza, España y Portugal.
El conjunto albiceleste afrontará el Mundial del 11 al 18 de octubre en Paraguay, un lugar inédito para este deporte.
Copa de las Naciones de hockey sobre patines: lo que viene
Viernes, 3 de abril - 3ª jornada
- 11:00 · Montreux HC vs Angola (Grupo A) 13:00 · Francia vs Suiza (Grupo B) 15:00 · Italia vs Argentina (Grupo A) 17:00 · España vs Portugal (Grupo B)
Sábado, 4 de abril - Semifinales
- 10:00 · Partido de clasificación (3.º B vs. 4.º A) 12:30 · Partido de clasificación (4.º B vs. 3.º A) 15:00 · Semifinal 1 (1.º B vs. 2.º A) 17:30 · Semifinal 2 (2.º B vs. 1.º A)
- Domingo, 5 de abril - Finales
- 10:00 · Partido por el 7.º puesto 12:30 · Partido por el 5.º puesto 15:00 · Partido por el 3.º puesto 17:30 · Final por el 1° puesto 19:30 · Ceremonia de clausura