Copa de las Naciones de hockey sobre patines: la Selección argentina logró dos triunfos

El miércoles la Selección argentina goleó al local Montreux por 7 a 1, con tantos de Ezequiel Mena (3), Lucas Martínez (2), Lucas Ordóñez y Facundo Bridge.

seleccion-argentina-hockey La Selección argentina de hockey sobre patines anda bien en la Copa de las Naciones. Foto: Comité Nacional Técnico de Hockey

Y este jueves el campeón del mundo del 2022 venció ajustadamente a Angola por 2 a 1, con conquistas de Mena y Martínez, quien anda muy bien en la Albiceleste.