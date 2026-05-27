¿Separados al nacer? El increíble parecido de Tomás Bottari con un hincha de Independiente Rivadavia

El increíble parecido de un hincha de Independiente Rivadavia con Tomás Bottari

En medio de la marea de hinchas de Independiente Rivadavia, uno se destacó por su gran parecido al futbolista de la Lepra, Tomás Bottari. Se trata de Axel Maya, fanático del Azul que fue emparentado por otros hinchas con el 5 del equipo de Alfredo Berti.

axel y bottari Tomás Bottari y Axel Maya, juntos en el aeropuerto.

¡Estás igual! En el aeropuerto, entre risas, Bottari y Axel se tomaron una foto donde se puede ver la semejanza entre ambos. "Ahora me dicen Tomi", confesó el hincha de la Lepra a modo de broma.

Axel Maya es hincha de Independiente Rivadavia desde que tiene uso de razón. Empezó a ir a la cancha en 2002 y es socio de la institución desde el 2006, cuando se implementó el carnet de socios con huella digital. Creció con el derrotero de la Lepra en el Argentino A y el Nacional B; vio al Azul en todas sus facetas. Estuvo en Córdoba en la consagración de la Copa Argentina, y hoy disfruta del presente soñado que atraviesa el equipo de Berti.

axel lepra 1 Axel Maya es hincha de la Lepra desde pequeño. Acompañó al Azul en su recorrido por el ascenso hasta campeonar en la Copa Argentina.

Axel además suele acompañar la trayectoria de las distintas disciplinas de la la Lepra como el básquet, futsal, liga mendocina de fútbol, entre otras. Por trabajo no pudo estar en Río, en el Maracanazo de la Lepra frente a Fluminense, pero viajó a Caracas para ver la goleada de Independiente Rivadavia ante Deportivo La Guaira por la última fecha disputada de la Copa Libertadores.

axel lepra 2

En su vida respira Lepra y ahora tiene otro dato de color que lo une a este presente Azul: su parecido con Tomás Bottari, el mediocampista de la Lepra que hoy además cuenta con un "doble" en la tribuna leprosa.