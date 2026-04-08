Lanús y Estudiantes debutan en la Libertadores; River, Riestra y San Lorenzo en la Sudamericana: dónde verlo

Los certámenes internacionales continuarán con más partidos durante el miércoles y con la participación de más equipos argentinos. Es así que Lanús y Estudiantes de La Plata jugarán por la Copa Libertadores, mientras que River, Riestra y San Lorenzo lo harán por la Copa Sudamericana.

Lanús - Recopa Sudamericana Además de ganar la Sudamericana, Lanús ganó la Recopa; ahora tendrá su oportunidad en la Copa Libertadores.

La agenda de los equipos argentinos en la Copa Libertadores

Lanús viene de ganar la Copa Sudamericana y la Recopa - frente a Atlético Mineiro y Flamengo, respectivamente - y en su debut deberá jugar nuevamente contra un equipo brasileño, pero de menor calibre: el Mirassol. Lo hará como visitante en el Jhon Alexander Ospina Londoño.