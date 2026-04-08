Lanús y Estudiantes debutan en la Libertadores; River, Riestra y San Lorenzo en la Sudamericana: dónde verlo

Durante el martes comenzaron los dos torneos de equipos más importantes del continente: la Copa Libertadores y la Copa Sudamericana, que contó con el debut victorioso de Independiente Rivadavia, Boca y Racing y con los empates de Barracas Central y Tigre.
Los certámenes internacionales continuarán con más partidos durante el miércoles y con la participación de más equipos argentinos. Es así que Lanús y Estudiantes de La Plata jugarán por la Copa Libertadores, mientras que River, Riestra y San Lorenzo lo harán por la Copa Sudamericana.
La agenda de los equipos argentinos en la Copa Libertadores
Lanús viene de ganar la Copa Sudamericana y la Recopa - frente a Atlético Mineiro y Flamengo, respectivamente - y en su debut deberá jugar nuevamente contra un equipo brasileño, pero de menor calibre: el Mirassol. Lo hará como visitante en el Jhon Alexander Ospina Londoño.
Estudiantes de La Plata también dirá "presente" en el certamen internacional más importante al consagrarse campeón del Torneo Clausura de la Liga Profesional y en el primer partido del Grupo A visitará a Independiente Medellín en el estadio Atanasio Girardot, Colombia, con capacidad para 45953 espectadores.
Copa Libertadores - Fecha 1 - Grupo A.
Independiente Medellín (Colombia) - Estudiantes de La Plata.
Estadio: Atanasio Girardot.
Árbitro: Alexis Herrera (Venezuela).
VAR: Ángel Arteaga (Venezuela).
Hora: 21.
TV: Fox Sports y Disney+ Premium.
Posibles formaciones:
Deportivo Independiente Medellín: Salvador Ichazo; Leyser Chaverra, Daniel Londoño, José Ortiz; Hayen Palacios, Baldomero Perlaza, Halam Lobos, Diego Moreno, Frank Fabra; Francisco Fydriszewski y John Montaño. DT: Alejandro Restrepo.
Estudiantes de La Plata: Fernando Muslera; Eric Meza, Leandro González Pírez, Tomás Palacios, Gastón Benedetti; Mikel Amondarain, Ezequiel Piovi, Alexis Castro; Tiago Palacios, Guido Carrillo y Facundo Farías o Edwuin Cetré. DT: Alexander Medina.