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Lanús y Estudiantes debutan en la Libertadores; River, Riestra y San Lorenzo en la Sudamericana: dónde verlo

La agenda del miércoles está cargada de partidos por Copa Libertadores y Sudamericana con la participación y debut de equipos argentinos

Emanuel Trilla Donoso
Por Emanuel Trilla Donoso [email protected]
Lanús ganó la Copa Sudamericana en el 2025; ahora va por la Libertadores.

Lanús ganó la Copa Sudamericana en el 2025; ahora va por la Libertadores.

Durante el martes comenzaron los dos torneos de equipos más importantes del continente: la Copa Libertadores y la Copa Sudamericana, que contó con el debut victorioso de Independiente Rivadavia, Boca y Racing y con los empates de Barracas Central y Tigre.

Los certámenes internacionales continuarán con más partidos durante el miércoles y con la participación de más equipos argentinos. Es así que Lanús y Estudiantes de La Plata jugarán por la Copa Libertadores, mientras que River, Riestra y San Lorenzo lo harán por la Copa Sudamericana.

Lanús - Recopa Sudamericana
Adem&aacute;s de ganar la Sudamericana, Lan&uacute;s gan&oacute; la Recopa; ahora tendr&aacute; su oportunidad en la Copa Libertadores.

Además de ganar la Sudamericana, Lanús ganó la Recopa; ahora tendrá su oportunidad en la Copa Libertadores.

La agenda de los equipos argentinos en la Copa Libertadores

Lanús viene de ganar la Copa Sudamericana y la Recopa - frente a Atlético Mineiro y Flamengo, respectivamente - y en su debut deberá jugar nuevamente contra un equipo brasileño, pero de menor calibre: el Mirassol. Lo hará como visitante en el Jhon Alexander Ospina Londoño.

  • Copa Libertadores - Fecha 1 - Grupo G.
  • Mirassol (Brasil) - Lanús.
  • Estadio: Jhon Alexander Ospina Londoño.
  • Árbitro: Árbitro: Darío Herrera (Argentina).
  • VAR: Nicolás Gallo (Colombia).
  • Hora: 19.
  • TV: Fox Sports y Disney+ Premium.

Posibles formaciones:

Mirassol: Walter; Igor Formiga, Joao Victor, Willian Machado, Reinaldo; Yuri Lara, Aldo Filho; Shaylon, Alesson, Firmino Negueba; Tiquinho Soares. DT: Rafael Guanaes.

Lanús: Nahuel Losada; Tomás Guidara, Carlos Izquierdoz, José Canale, Sasha Marcich; Agustín Medina, Agustín Cardozo; Franco Watson, Ramiro Carrera. DT: Mauricio Pellegrino.

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Estudiantes de La Plata también dirá "presente" en el certamen internacional más importante al consagrarse campeón del Torneo Clausura de la Liga Profesional y en el primer partido del Grupo A visitará a Independiente Medellín en el estadio Atanasio Girardot, Colombia, con capacidad para 45953 espectadores.

  • Copa Libertadores - Fecha 1 - Grupo A.
  • Independiente Medellín (Colombia) - Estudiantes de La Plata.
  • Estadio: Atanasio Girardot.
  • Árbitro: Alexis Herrera (Venezuela).
  • VAR: Ángel Arteaga (Venezuela).
  • Hora: 21.
  • TV: Fox Sports y Disney+ Premium.

Posibles formaciones:

Deportivo Independiente Medellín: Salvador Ichazo; Leyser Chaverra, Daniel Londoño, José Ortiz; Hayen Palacios, Baldomero Perlaza, Halam Lobos, Diego Moreno, Frank Fabra; Francisco Fydriszewski y John Montaño. DT: Alejandro Restrepo.

Estudiantes de La Plata: Fernando Muslera; Eric Meza, Leandro González Pírez, Tomás Palacios, Gastón Benedetti; Mikel Amondarain, Ezequiel Piovi, Alexis Castro; Tiago Palacios, Guido Carrillo y Facundo Farías o Edwuin Cetré. DT: Alexander Medina.

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Tres equipos argentinos ponen primera en la Copa Sudamericana

Riestra clasificó tras quedarse con la sexta posición en la Tabla Anual 2025 con 52 puntos.

  • Copa Sudamericana - Fecha 1 - Grupo F.
  • Deportivo Riestra - Palestino (Chile).
  • Estadio: Pedro Bidegain (San Lorenzo).
  • Árbitro: Guillermo Guerrero (Colombia).
  • VAR: Carlos Orbe (Colombia).
  • Hora: 19.
  • TV: ESPN 3 y Disney+ Premium.
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San Lorenzo disputará un torneo que ya tiene en sus vidrieras: se consagró en la Copa Sudamericana 2002.

San Lorenzo - Copa Sudamericana 2002
San Lorenzo con la Copa Sudamericana en alto; al a&ntilde;o siguiente jug&oacute; la Libertadores.

San Lorenzo con la Copa Sudamericana en alto; al año siguiente jugó la Libertadores.

  • Copa Sudamericana - Fecha 1 - Grupo D.
  • Recoleta FC (Paraguay) - San Lorenzo.
  • Estadio: Defensores del Chaco.
  • Árbitro: Cristian Garay (Chile).
  • VAR: Miguel Araos (Chile).
  • Hora: 19.
  • TV: ESPN 3 y Disney+ Premium.
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Por su lado, River también la ganó en la edición de 2014.

  • Copa Sudamericana - Fecha 1- Grupo H.
  • River Plate - Blooming (Bolivia).
  • Estadio: Ramón Tahuichi Aguilera Costas.
  • Árbitro: Andrés Rojas (Colombia).
  • VAR: David Rodriguez (Colombia).
  • Hora: 21.30.
  • TV: DSports.
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