Taty Castellanos convirtió en la goleada del West Ham, pero no logró mantener la categoría

El gol de Taty Castellanos no alcanzó

Por la fecha 38 de la Premier League el West Ham recibió en el London Stadium al Leeds United en un partido cargado de emoción ya que el equipo de Taty Castellanos tenía que ganar y esperar el resultado del encuentro entre Tottenham y Everton.

A los 67 minutos el delantero mendocino abrió el marcador tras un tiro de esquina de Jarrod Bowen donde Castellanos saltó más alto que todos y envió la pelota al fondo de la red con un fuerte cabezazo.

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Luego fue Bowen quien se enotó en la tabla de goleadores cuando a los 78 recibió un pase largo y definió cruzado ante la salida del arquero que nada pudo hacer.

Embed Bowen la cruzó con fuerza y anotó el 2-0 de West Ham vs. Leeds. A pesar de la victoria, los Hammers están descendiendo.



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Para cerrar el resultado y concretar la victoria llegó el gol de Callum Wilson desde fuera del área que sirvió para coronar el 3 a 0. Sin embargo, poco lo celebraron los jugadores ya que el descenso se convirtió en una realidad.

Embed ¡QUÉ GOLAZO! Callum Wilson sacó un derechazo TOP y marcó el 3-0 de West Ham vs. Leeds.



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Es que, por su lado, el Tottenham venció 1 a 0 al Everton, por lo que se salvó de perder de categoría en la Premier League. El gol fue obra del portugués João Palhinha, quien cabeceó tras un tiro de esquina con la mala fortuna que la pelota pegara en el palo, sin embargo finalmente si tuvo fortuna porque el esférico regresó hacía él, por lo que pudo volver a impactarlo con su pie.

De esta manera, el torneo inglés regaló una definición por el descenso que se disputó hasta la última fecha mientras que el campeón se conoció en la fecha 37 cuando el Manchester City empató 1 a 1 con el Bournemouth y quedó sin posibilidades de alcanzar al Arsenal.

Tabla de posiciones Premier League Así quedó el equipo de Taty Castellanos en la Premier League.

Los números de Taty Castellanos en West Ham

El delantero mendocino de 27 años llegó al equipo del este de Londres a mitad de temporada con el gran objetivo de ayudarlos para salvarse del descenso.

Para ello aportó 6 goles en 18 partidos, pero no fueron suficientes para evitar caer a la Championship. De esta manera el West Ham perdió la categoría tras 14 años consecutivos en la Premier League.

Para esta temporada el club inglés invirtió 200 millones de euros en fichajes mientras que en 2023 ganaron la Conference League (el tercer torneo internacional más importante de Europa) y en 2024 llegaron a cuartos de final de la Europa League,