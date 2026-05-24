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El Tottenham se salvó

Taty Castellanos convirtió en la goleada del West Ham, pero no logró mantener la categoría

El West Ham dejó una muy buena impresión y venció por 3 a 0 al Leeds United con gol de Taty Castellanos, no obstante el triunfo del Tottenham lo condenó

Emanuel Trilla Donoso
Por Emanuel Trilla Donoso [email protected]
Fin de la ilusión para Taty Castellanos.

Fin de la ilusión para Taty Castellanos.

Ni el gol de Valentín Castellanos ni la goleada que el West Ham le propinó al Leeds United sirvieron para mantenerse en la Premier League y equipo del este de Londres deberá disputar la Championship en la temporada 2026/27. Por su lado, el Tottenham venció por 1 a 0 al Everton, por lo que se salvó del descenso.

De esta manera la lucha por no perder la categoría llegó a su fin y mientras Cuti Romero celebra (los Spurs consiguieron 41 puntos), Wolves (20 puntos), Burnley (22) y West Ham (39) se vieron condenados.

Taty Castellanos
Taty Castellanos convirtió su sexto gol en la Premier League.

Taty Castellanos convirtió su sexto gol en la Premier League.

El gol de Taty Castellanos no alcanzó

Por la fecha 38 de la Premier League el West Ham recibió en el London Stadium al Leeds United en un partido cargado de emoción ya que el equipo de Taty Castellanos tenía que ganar y esperar el resultado del encuentro entre Tottenham y Everton.

A los 67 minutos el delantero mendocino abrió el marcador tras un tiro de esquina de Jarrod Bowen donde Castellanos saltó más alto que todos y envió la pelota al fondo de la red con un fuerte cabezazo.

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Luego fue Bowen quien se enotó en la tabla de goleadores cuando a los 78 recibió un pase largo y definió cruzado ante la salida del arquero que nada pudo hacer.

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Para cerrar el resultado y concretar la victoria llegó el gol de Callum Wilson desde fuera del área que sirvió para coronar el 3 a 0. Sin embargo, poco lo celebraron los jugadores ya que el descenso se convirtió en una realidad.

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Es que, por su lado, el Tottenham venció 1 a 0 al Everton, por lo que se salvó de perder de categoría en la Premier League. El gol fue obra del portugués João Palhinha, quien cabeceó tras un tiro de esquina con la mala fortuna que la pelota pegara en el palo, sin embargo finalmente si tuvo fortuna porque el esférico regresó hacía él, por lo que pudo volver a impactarlo con su pie.

De esta manera, el torneo inglés regaló una definición por el descenso que se disputó hasta la última fecha mientras que el campeón se conoció en la fecha 37 cuando el Manchester City empató 1 a 1 con el Bournemouth y quedó sin posibilidades de alcanzar al Arsenal.

Tabla de posiciones Premier League
Así quedó el equipo de Taty Castellanos en la Premier League.

Así quedó el equipo de Taty Castellanos en la Premier League.

Los números de Taty Castellanos en West Ham

El delantero mendocino de 27 años llegó al equipo del este de Londres a mitad de temporada con el gran objetivo de ayudarlos para salvarse del descenso.

Para ello aportó 6 goles en 18 partidos, pero no fueron suficientes para evitar caer a la Championship. De esta manera el West Ham perdió la categoría tras 14 años consecutivos en la Premier League.

Para esta temporada el club inglés invirtió 200 millones de euros en fichajes mientras que en 2023 ganaron la Conference League (el tercer torneo internacional más importante de Europa) y en 2024 llegaron a cuartos de final de la Europa League,

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