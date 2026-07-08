Atlético Argentino y Gimnasia y Esgrima se preparan para la gran final del Torneo Apertura de la Liga Mendocina

Cuándo se jugará la final del Torneo Apertura y cómo se define

La final entre el Boli y el Lobo se jugará el próximo domingo 12 de julio a las 15.30, en el estadio Mauricio Serra de Argentino, solamente con público local, y en caso de igualdad en el tiempo reglamentario no se jugará tiempo extra sino que directamente se ejecutarán tiros desde el punto penal

Atlético Argentino dejó en el camino a Huracán Las Heras

En San José, ante una buena convocatoria, el Boli celebró la clasificación a la final con una victoria frente al Globo por 2 a 0 con goles de Luciano Villalobos y Julián Monassa.