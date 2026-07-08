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Atlético Argentino y Gimnasia y Esgrima se preparan para la gran final del Torneo Apertura de la Liga Mendocina

Atlético Argentino y Gimnasia y Esgrima eliminaron en semifinales a Huracán Las Heras y Leonardo Murialdo, respectivamente, y definirán el título de campeón del Torneo Apertura de la Liga Mendocina de Fútbol.

Omar Romero
Por Omar Romero [email protected]
Atlético Argentino y Gimnasia y Esgrima jugarán el domingo la final del torneo Apertura, en San José.

Atlético Argentino y Gimnasia y Esgrima jugarán el domingo la final del torneo Apertura, en San José.

Atlético Argentino y Gimnasia y Esgrima eliminaron en semifinales a Huracán Las Heras y Leonardo Murialdo, respectivamente, y definirán el título de campeón del Torneo Apertura 2026 de la Liga Mendocina de Fútbol.

Cuándo se jugará la final del Torneo Apertura y cómo se define

La final entre el Boli y el Lobo se jugará el próximo domingo 12 de julio a las 15.30, en el estadio Mauricio Serra de Argentino, solamente con público local, y en caso de igualdad en el tiempo reglamentario no se jugará tiempo extra sino que directamente se ejecutarán tiros desde el punto penal

Atlético Argentino dejó en el camino a Huracán Las Heras

En San José, ante una buena convocatoria, el Boli celebró la clasificación a la final con una victoria frente al Globo por 2 a 0 con goles de Luciano Villalobos y Julián Monassa.

La Academia, conducida por Matías Ligutti, recibirá en su cancha a Gimnasia y Esgrima en la final por haberse posicionado como el mejor de la fase regular.

Gimnasia y Esgrima eliminó a Leonardo Murialdo

Gimnasia y Esgrima llegó a la instancia decisiva tras vencer 2 a 1 a Leonardo Murialdo en el estadio Víctor Antonio Legrotaglie y con goles de Lorenzo Poblete y Genaro Rigazzi, de penal.

Los dirigidos por Martín Orellana buscarán ganar el torneo en San José en el duelo entre los dos mejores equipos del semestre.

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