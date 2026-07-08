Atlético Argentino y Gimnasia y Esgrima se preparan para la gran final del Torneo Apertura de la Liga Mendocina

Atlético Argentino y Gimnasia y Esgrima eliminaron en semifinales a Huracán Las Heras y Leonardo Murialdo, respectivamente, y definirán el título de campeón del Torneo Apertura 2026 de la Liga Mendocina de Fútbol.
Atlético Argentino y Gimnasia y Esgrima eliminaron en semifinales a Huracán Las Heras y Leonardo Murialdo, respectivamente, y definirán el título de campeón del Torneo Apertura de la Liga Mendocina de Fútbol.
Atlético Argentino y Gimnasia y Esgrima eliminaron en semifinales a Huracán Las Heras y Leonardo Murialdo, respectivamente, y definirán el título de campeón del Torneo Apertura 2026 de la Liga Mendocina de Fútbol.
La final entre el Boli y el Lobo se jugará el próximo domingo 12 de julio a las 15.30, en el estadio Mauricio Serra de Argentino, solamente con público local, y en caso de igualdad en el tiempo reglamentario no se jugará tiempo extra sino que directamente se ejecutarán tiros desde el punto penal
En San José, ante una buena convocatoria, el Boli celebró la clasificación a la final con una victoria frente al Globo por 2 a 0 con goles de Luciano Villalobos y Julián Monassa.
La Academia, conducida por Matías Ligutti, recibirá en su cancha a Gimnasia y Esgrima en la final por haberse posicionado como el mejor de la fase regular.
Gimnasia y Esgrima llegó a la instancia decisiva tras vencer 2 a 1 a Leonardo Murialdo en el estadio Víctor Antonio Legrotaglie y con goles de Lorenzo Poblete y Genaro Rigazzi, de penal.
Los dirigidos por Martín Orellana buscarán ganar el torneo en San José en el duelo entre los dos mejores equipos del semestre.