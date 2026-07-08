Colocar una media llena de arroz adentro de la cama: por qué recomiendan hacerlo

La clave de este truco casero no está en el material textil en sí, sino en la capacidad del cereal para retener y liberar la temperatura de forma gradual. El calentamiento funciona como un aliviador natural que frena el impacto del frío y evita que los pies se congelen durante la noche.

El arroz tiene la capacidad de retener y liberar la temperatura de forma gradual.

Es, básicamente, una forma económica de proteger los ambientes de descanso sin gastar en costosos sistemas de calefacción eléctrica. Entre sus principales beneficios, se destaca lo que se describe a continuación:

Ahorro energético: al reducir la sensación de frío en el cuerpo, las estufas trabajan menos.

Adiós a la humedad: el grano crudo absorbe las partículas de humedad que se juntan entre las sábanas.

Cuidado de la salud: relaja las articulaciones de las piernas y acelera el proceso para conciliar el sueño profundamente.

Paso a paso: cómo aplicar este truco casero contra el frío

Para realizar esta técnica en tu hogar no necesitás herramientas complejas. Solo te hará falta una media, arroz crudo y un microondas.