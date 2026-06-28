Qué es mejor: comer arroz blanco o arroz integral

Lo cierto es que ninguno es mejor que otro, aunque el arroz integral se destaca por tener salvado y aportar más fibra, vitaminas y minerales que el arroz blanco, un grano que es mucho más refinado.

En el caso del arroz integral, se destaca por tener fibra dietética que ayuda a controlar el colesterol y a aliviar el estreñimiento, entre otras cosas. Aporta vitaminas esenciales para el metabolismo energético; tiene calcio, hierro, magnesio, zinc y selenio.

El arroz integral es ideal para ensaladas. Foto Canva

Mejora el tránsito intestinal y, por esto, ofrece mejores ventajas en comparación con el arroz blanco, que casi no aporta la misma fibra y menos nutrientes debido a la eliminación del salvado y el germen, aunque a menudo se enriquece artificialmente con algunas vitaminas y minerales.

En cuanto a sabores, el arroz blanco tiene una textura más suave y versátil en una amplia gama de recetas. El integral tiene un sabor más profundo y una textura más firme, ideal para usarlo en ensaladas de granos y guarniciones nutritivas.