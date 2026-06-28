El arroz es un alimento muy consumido alrededor del mundo. Su presencia se encuentra en miles de recetas, desde el famoso sushi hasta un arroz con pollo. Sin embargo, ahora las personas optan por consumir el arroz integral, pero pocos saben cuál es el mejor y cuál es la diferencia con el blanco.
En estos casos la gente no suele preguntarse cuál es la diferencia, sino cuál es el mejor y lo mismo ocurre con el pan blanco, el negro y el integral. Así que si sos de consumir mucho arroz en la semana, te contamos cuál es la mejor opción y en qué difiere cada tipo.
Qué es mejor: comer arroz blanco o arroz integral y qué beneficios tiene cada uno
El arroz no falta en ninguna alacena de la cocina, ya que su aporte de energía y propiedades nutricionales son importantes. En general, es una excelente fuente de carbohidratos; es baja en grasas, aporta proteínas, etc.
Lo cierto es que ninguno es mejor que otro, aunque el arroz integral se destaca por tener salvado y aportar más fibra, vitaminas y minerales que el arroz blanco, un grano que es mucho más refinado.
En el caso del arroz integral, se destaca por tener fibra dietética que ayuda a controlar el colesterol y a aliviar el estreñimiento, entre otras cosas. Aporta vitaminas esenciales para el metabolismo energético; tiene calcio, hierro, magnesio, zinc y selenio.
Mejora el tránsito intestinal y, por esto, ofrece mejores ventajas en comparación con el arroz blanco, que casi no aporta la misma fibra y menos nutrientes debido a la eliminación del salvado y el germen, aunque a menudo se enriquece artificialmente con algunas vitaminas y minerales.
En cuanto a sabores, el arroz blanco tiene una textura más suave y versátil en una amplia gama de recetas. El integral tiene un sabor más profundo y una textura más firme, ideal para usarlo en ensaladas de granos y guarniciones nutritivas.