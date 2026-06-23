Cómo hacer un Guiso de arroz meloso: la receta súper económica con carne, chorizo y verduras

El arroz es uno de los ingredientes más económicos, mientras que los guisos son los protagonistas del invierno. Por eso, preparar esta receta con carne, chorizos y verduras es una buena opción para no gastar de más ni poasar demasiado tiempo en la cocina.

Entre los secretos para que el guiso quede perfecto, debemos asegurarnos de que el arroz no se pase de su punto y de condimentarlo bien. Por otra parte, la proporción de arroz/agua para que quede al dente es de 1 parte de arroz y 2 o 2 y media de agua.