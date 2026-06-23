Cómo hacer un Guiso de arroz meloso: la receta súper económica con carne, chorizo y verduras

El guiso de arroz es una de las recetas más especiales y abundantes para preparar en invierno. Se trata de una comida caliente que combina ingredientes simples con condimentos que la convierten en una opción exquisita para el almuerzo o la cena.
El arroz es uno de los ingredientes más económicos, mientras que los guisos son los protagonistas del invierno. Por eso, preparar esta receta con carne, chorizos y verduras es una buena opción para no gastar de más ni poasar demasiado tiempo en la cocina.
Entre los secretos para que el guiso quede perfecto, debemos asegurarnos de que el arroz no se pase de su punto y de condimentarlo bien. Por otra parte, la proporción de arroz/agua para que quede al dente es de 1 parte de arroz y 2 o 2 y media de agua.
Además, para darle sabor a la receta, se puede usar caldo y condimentar bien con las especias o un toque con vino blanco. Con respecto a la carne a utilizar, suelen emplearse cortes baratos porque se cocina durante un largo período.
Receta para hacer guiso de arroz
Te dejamos la receta del guiso de arroz compartido por Paulina Cocina. ¿Qué necesitas?
Ingredientes:
- 350 g de carne (nalga, cuadrada, cuadril…)
- 250 g de arroz
- 1 chorizo
- 1 cebolla
- 1 pimiento morrón rojo
- 2 dientes de ajo
- 1 zanahoria
- 1 lata de puré de tomates o 3 tomates triturados
- Especias: laurel, pimentón, orégano, tomillo
- Sal y pimienta
- Aceite de oliva
- Agua o caldo, c/n
Cómo preparar guiso de arroz: la receta paso a paso
- Para comenzar con la receta, corta las verduras bien pequeñas y la carne en cubos. Desgrasa el chorizo hirviéndolo o en una sartén.
- En una olla, coloca un chorrito de aceite de oliva y suma los ajos. Cocina y suma los cubos de carne. Dora por completo.
- A continuación, agrega las verduras y baja el fuego. Cuando estén transparentes, suma el chorizo en fetas finas y mezcla bien.
- Luego, agrega el puré de tomates y condimenta con las especias que quieras. Cuando la salsa cambie de color a un tono bordó, agrega 2 tazas de agua o caldo.
- Cuando hierva, suma el arroz y cocina a fuego mínimo hasta que el caldo se consuma completamente.
- El arroz debe estar al dente, pero si lo prefieres más blanco, agrega un poco más de caldo y cocina con tapa. Deja reposar el guiso y sirve con un poco de perejil por encima o con un pancito.