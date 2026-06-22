Cómo hacer arroz con pollo clásico: la receta fácil y casera

No hay nada más rico y satisfactorio que preparar una receta llena de sabor y que llene de energía el cuerpo con un sustento caliente, cuando el frío pega duro. En este caso, preparar un clásico arroz con pollo es una opción perfecta para darle batalla a las bajas temperaturas.
Además de saborear un sabor único y exquisito, esta receta tradicional es ideal para sorprender a la familia.
Sin demasiadas vueltas, te proponemos una receta casera económica, con un paso a paso fácil de realizar:
Receta de arroz con pollo clásico, ingredientes
Ingredientes
- Pollo: 4 muslos enteros
- Arroz: 2 tazas (ideal un doble carolina para que quede bien jugoso, o grano largo fino)
- Caldo de pollo: 4 a 5 tazas (siempre caliente)
- Verduras: 1 cebolla grande, 1 pimiento morrón rojo y 2 dientes de ajo
- Tomate: 1 taza de puré de tomate (o 2 tomates perita maduros bien picados)
- Arvejas: 1 lata o 1 taza de arvejas congeladas
- Condimentos: pimentón dulce, condimento para arroz (o azafrán), sal y pimienta negra al gusto
- Aceite: 3 cucharadas
Receta de arroz con pollo clásico, paso a paso
- Lo primer que se hace en la receta, es dorar las presas de pollo. En una olla grande o cacerola, calentá el aceite a una temperatura media-alta. Incorporar las presas de pollo con sal y pimienta. Dorar bien por todos sus lados hasta que quede sellado. Una vez listos, retiralos y reservalos en un recipiente.
- En esa misma olla (aprovechando el fondo de cocción que dejó el pollo), bajá un poco el fuego y agregá la cebolla y el pimiento picados finamente. Cociná unos 5 minutos hasta que la cebolla esté transparente. Sumá el ajo picado y cociná un minuto más.
- Agregar el puré de tomate, una generosa cucharada de pimentón y el condimento para arroz. Mezclá bien y dejá cocinar un par de minutos para que reduzca y se fusionen los sabores.
- Regresá las presas de pollo a la olla junto con los jugos que hayan soltado en el recipiente. Remové todo para que la carne se impregne bien con la salsa.
- Sumar el arroz crudo y revolvé durante un minuto para nacararlo (tostarlo levemente). Agregar el caldo de pollo caliente hasta cubrir bien todo. Corroborar si hay que agregarle más sal y pimienta.
- Cocinar a fuego bajo durante unos 15 a 20 minutos, con la olla tapada. Evitá revolver constantemente para que el arroz no se apelmace.
- Cuando falten unos cinco minutos para apagar el fuego, agregá las arvejas esparcidas por encima.
- Cuando el arroz esté tierno y el líquido se haya absorbido casi por completo, apagá el fuego y dejá reposar la olla tapada durante 5 minutos, para que los sabores se potencien.