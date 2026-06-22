Cómo hacer pimientos al natural en conserva: la receta de fácil paso a paso para usar todo el año

Si hay una conserva que vale la pena elaborar y almacenar en algún rincón de casa para utilizar en cualquier momento, son los pimientos al natural. Se trata de una receta barata, ideal para cuidar la economía del hogar, como así también con un fácil paso a paso.
Cuando uno ve la verdulería unos buenos pimientos, no hay que dudar y aprovisionarse con ellos para darle vida a la receta con un sello inconfundible.
Además de contar con pimientos, es necesario contar con un par de frascos y comenzar con el paso a paso de la receta, para luego saborearla con un buen asado, sándwiches, pizzas o ensaladas.
Receta de pimientos en conserva al natural, ingredientes
- Pimientos rojos (morrones): 2 kilos. Tienen que estar firmes, carnosos y sin manchas ni golpes.
- Agua filtrada o mineral: cantidad necesaria.
- Sal gruesa: 2 cucharadas soperas por litro de agua.
- Jugo de limón o vinagre blanco: 1 cucharada por frasco (ayuda a la acidez y mejora la conservación).
- Frascos de vidrio: con tapa metálica de cierre hermético (tipo amanecer), previamente esterilizados.
Receta de pimientos en conserva al natural, paso a paso
- Lo primero que se hace en la receta de la conserva es asar los pimientos, para que adquieran ese sabor quemado y, además, sea más fácil pelarlos. Quemarlos en la hornalla de la cocina. Colocarlos cuando estén listos en una bolsa o en una olla tapada. La piel se desprenderá sola.
- Retirar toda la piel con mucha paciencia. Retirar las semillas y las nervaduras que color blanco que se encuentran en su interior. No lavarlos para que no pierdan parte de su sabor. Cortar en tiras finas o en mitades, dependiendo del gusto de cada uno.
- Poner a hervir agua con sal gruesa en una olla. Esperar a que hierva y apagar el fuego. Dejar enfriar por completo para lograr una salmuera.
- Acomodar los pimientos en los frascos y agregarles el vinagre o jugo de limón, para luego tapar en la totalidad con salmuera. Con un tenedor, cuchara o cuchillo, sacar el excedente de aire que quedó atrapado en el interior.
- Llevar los frascos ya tapados a una olla con un trapo en el fondo, para que estos no choquen entre sí. Hervir por unos 45 minutos y dejar enfriar.
Etiquetar con fecha de elaboración los frascos y guardar en un lugar fresco, seco y oscuro. Cerrados pueden durar hasta 12 meses. Una vez abierto, conservar en la heladera y consumir en el transcurso de una semana.