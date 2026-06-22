Cómo hacer pimientos al natural en conserva: la receta de fácil paso a paso para usar todo el año

Cuando uno ve la verdulería unos buenos pimientos, no hay que dudar y aprovisionarse con ellos para darle vida a la receta con un sello inconfundible.

Además de contar con pimientos, es necesario contar con un par de frascos y comenzar con el paso a paso de la receta, para luego saborearla con un buen asado, sándwiches, pizzas o ensaladas.