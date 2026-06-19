Cómo hacer pan casero con corteza crujiente: la receta artesanal para principiantes

La mejor técnica para lograr el pan casero perfecto, es una técnica empleada por muchas panaderías, es en alcanzar una alta hidratación de la masa.

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La receta para hacer el mejor pan en esta época invernal, es la siguiente:

Receta de pan casero perfecto, ingredientes

Harina 000: 500 gr. (es la mejor para pan porque tiene más fuerza).

porque tiene más fuerza). Agua tibia: 350 mil. (un 70% de hidratación, clave para el alveolado interno).

Levadura seca: 5 gramos (o 15 gramos de levadura fresca).

Sal: 10 gramos (una cucharadita).

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Receta de pan casero perfecto, paso a paso

Así se hace un pan casero con un cuerpo perfecto, de cáscara crujiente y un interior esponjoso y aireado:

Poner en un recipiente la harina junto al agua fría. Mezclar y dejar descansar la preparación por unos 15 minutos. Es ahí cuando comienza a activarse el gluten, ahorrando varios minutos de amasado. Incorporar a la preparación la levadura y la sal, para que los ingredientes se empiecen a integrar. Llevar la masa a la mesada de la cocina. Colocar la masa en un recipiente aceitado para que no se pegue y tapado con un repasador. Dejar descansar la masa por unas 2 horas. La idea es que duplique su tamaño. Llevar la masa nuevamente a la mesada, amasar suavemente para desgasificarla. Darle forma redonda suavemente y llevar a una placa aceitada o enharinada. Dejar descansar unos 45 minutos en el horno. Precalentar el horno a unos 220º C y con vapor, cocinar el pan por unos 20 minutos. Retirar la placa de horneado, bajar el horno a unos 200º C y seguir horneando sin el recipiente de agua por otros 20 minutos. El objetivo es que quede bien dorado. Retirar del horno y darle pequeños golpecitos. Si suena hueco, es que está perfectamente cocinado.

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Receta de pan casero: el mejor consejo

Un error garrafal que muchos cometen, es cortar el pan casero aún en caliente. Esto provoca que el vapor acumulado en su interior se escape de golpe y la corteza se puede apelmazar, perdiendo la chance de tener una cáscara crujiente.

Lo mejor es darle su tiempo y esperar para cortar las primeras rebanadas.