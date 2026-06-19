Cómo hacer pan casero con corteza crujiente: la receta artesanal para principiantes

Sin bien se puede hacer todo el año, en esta época fría en Argentina, el ingreso del invierno es especial para prender el horno y cocinar un riquísimo pan casero con corteza crujiente, a partir de una receta que resulta ser bastante económica y un fácil paso a paso.
No es fácil poner manos en la masa y lograr que esta receta tenga el resultado esperado, más allá de que los pasos a emplear sean sencillos.
Si no se sigue al pie de la letra las indicaciones de la receta, es probable que no se logre un pan casero con corteza crujiente e interior aireado.
La mejor técnica para lograr el pan casero perfecto, es una técnica empleada por muchas panaderías, es en alcanzar una alta hidratación de la masa.
La receta para hacer el mejor pan en esta época invernal, es la siguiente:
Receta de pan casero perfecto, ingredientes
- Harina 000: 500 gr. (es la mejor para pan porque tiene más fuerza).
- Agua tibia: 350 mil. (un 70% de hidratación, clave para el alveolado interno).
- Levadura seca: 5 gramos (o 15 gramos de levadura fresca).
- Sal: 10 gramos (una cucharadita).
Receta de pan casero perfecto, paso a paso
Así se hace un pan casero con un cuerpo perfecto, de cáscara crujiente y un interior esponjoso y aireado:
- Poner en un recipiente la harina junto al agua fría. Mezclar y dejar descansar la preparación por unos 15 minutos. Es ahí cuando comienza a activarse el gluten, ahorrando varios minutos de amasado.
- Incorporar a la preparación la levadura y la sal, para que los ingredientes se empiecen a integrar. Llevar la masa a la mesada de la cocina.
- Colocar la masa en un recipiente aceitado para que no se pegue y tapado con un repasador. Dejar descansar la masa por unas 2 horas. La idea es que duplique su tamaño.
- Llevar la masa nuevamente a la mesada, amasar suavemente para desgasificarla. Darle forma redonda suavemente y llevar a una placa aceitada o enharinada. Dejar descansar unos 45 minutos en el horno.
- Precalentar el horno a unos 220º C y con vapor, cocinar el pan por unos 20 minutos. Retirar la placa de horneado, bajar el horno a unos 200º C y seguir horneando sin el recipiente de agua por otros 20 minutos. El objetivo es que quede bien dorado.
- Retirar del horno y darle pequeños golpecitos. Si suena hueco, es que está perfectamente cocinado.
Receta de pan casero: el mejor consejo
Un error garrafal que muchos cometen, es cortar el pan casero aún en caliente. Esto provoca que el vapor acumulado en su interior se escape de golpe y la corteza se puede apelmazar, perdiendo la chance de tener una cáscara crujiente.
Lo mejor es darle su tiempo y esperar para cortar las primeras rebanadas.