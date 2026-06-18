Cómo preparar mayonesa japonesa ultra cremosa: la receta auténtica y casera

Si alguna vez probaste un buen roll de sushi, un sándwich de miga japonés (sando) o un plato de comida callejera asiática, es muy probable que te hayas encontrado con la receta de una salsa suave, ligeramente dulce, con un toque ácido y un sabor profundo que resulta adictivo.
Se trata de la mayonesa japonesa, un condimento que cruzó las fronteras de Asia y hoy es un as bajo la manga en las cocinas más innovadoras.
A diferencia de la mayonesa occidental tradicional, que suele prepararse con huevos enteros y vinagre blanco o limón, la versión nipona -popularizada mundialmente por la icónica marca Kewpie desde 1925- tiene tres secretos técnicos fundamentales:
Solo yemas: utiliza exclusivamente las yemas del huevo, lo que le otorga un color más intenso, mayor untuosidad y una textura mucho más densa y sedosa.
Acidez amable: reemplaza el vinagre de alcohol por vinagre de arroz (o de manzana), logrando un perfil ácido mucho más sutil y ligeramente dulce.
El toque mágico: incorpora glutamato monosódico (GMS) o caldo dashi en polvo. Este es el responsable absoluto de aportar el famoso "quinto sabor", el umami, que realza todos los ingredientes del plato.
A continuación, la receta paso a paso para replicar este clásico en casa de forma rápida y sin fallar.
Receta de mayonesa japonesa, ingredientes
- 2 yemas de huevo (a temperatura ambiente)
- 1 cucharada de vinagre de arroz (se puede sustituir por vinagre de manzana)
- 1 cucharadita de mostaza (idealmente tipo Dijon)
- 1/2 cucharadita de sal
- 1/2 cucharadita de azúcar
- 1/4 de cucharadita de glutamato monosódico (comercializado bajo la marca Ajinomoto) o polvo de dashi
- 200 ml de aceite neutro (girasol, maíz o canola. Es crucial evitar el de oliva por su sabor invasivo)
- 1 cucharadita de jugo de limón (opcional, para aportar frescura)
Receta de mayonesa japonesa, paso a paso
- Armar la base: en un bol mediano o en el vaso de la licuadora/minipimer, colocar las yemas de huevo, el vinagre de arroz, la mostaza, la sal, el azúcar y el glutamato monosódico.
- Integrar: batir a velocidad media durante unos segundos hasta que los cristales de sal, azúcar y GMS se disuelvan por completo y la mezcla quede homogénea.
- La emulsión (el paso crítico): sin dejar de batir en ningún momento, comenzar a incorporar el aceite neutro en forma de hilo muy fino y constante. Es fundamental tener paciencia y hacerlo lentamente para que la preparación no se corte y adquiera su firmeza característica.
- Ajuste de sabor: una vez integrado todo el aceite y lograda una textura bien espesa, probar la mayonesa. Si se desea un perfil apenas más fresco, añadir el jugo de limón y batir unos segundos más para integrar.
Tip de conservación: al estar hecha con yemas crudas, es indispensable guardarla en un frasco de vidrio esterilizado con tapa hermética y mantenerla en la heladera. Se recomienda consumirla dentro de los 3 a 4 días posteriores a su elaboración.