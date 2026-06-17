Cómo hacer pepinos agridulces caseros: la receta perfecta para realzar cualquier plato

Lejos de ser un ingrediente exclusivo de las grandes cadenas de comida rápida o de los imponentes sándwiches de pastrón, esta preparación se ha ganado un lugar de privilegio en las cocinas cotidianas.

El secreto de su éxito radica en el equilibrio perfecto entre la acidez del vinagre, el dulzor del azúcar y ese inconfundible "crunch" al morderlos. Además, es una receta sumamente noble: requiere pocos ingredientes, se prepara en menos de una hora y se conserva de maravilla en la heladera.