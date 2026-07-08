Qué significa "querer es poder" y por qué es la mentira más grande del mundo, según Gabriel Rolón

Es decir cuando buscamos y finalmente descubrimos cuál es ese motor que impulsa a la vida, nos movemos con una energía renovada, viendo oportunidades donde otros ven dificultades y disfrutando de cada parte.

Lo mismo ocurre con el poder del amor. Una de las fuentes más poderosas de energía. ¿Cuántas historias hemos escuchado de actos heroicos impulsados por el amor a un ser querido? Ese padre que ante un peligro es capaz de levantar un vehículo para salvar a su hijo o quien le da de comer a un perro de la calle pese a no tener comida para sí mismo. En este sentido, «Querer es poder» es una filosofía que saca a lucir la fuerza interior que poseemos, tanto a través de nuestra voluntad como de nuestro amor.

Sin embargo, Gabriel Rolón refuta esta idea y plantea que es la mayor mentira que nos hicieron creer.

Gabriel Rolón: "Querer es poder es la mentira más grande del mundo"

Para el psicoanalista, las palabras adjudican un rol para el mundo y los demás, por ende sentenció lo falso de esta frase. Explica que nuestra realidad muchas veces es psíquica y que no hay hechos sino en interpretaciones.

Para él, fomenta falsamente que el éxito depende solo de la voluntad y que, si fracasas, es porque no lo deseaste lo suficiente. Pero la realidad es que muchas veces las limitaciones y factores externos perjudican su credibilidad. Los sueños no siempre se cumplen y los sacrificios no siempre van a ser premiados. Explica además que afuera el mundo es diferente a como nos lo enseñan, nuestras inseguridades, culpas y miedos salen a pasear, por eso no siempre es fácil poder hacer lo que uno quiere y eso se traduce a no quererlo. Error.