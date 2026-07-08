Gabriel Rolón es un reconocido psicólogo y psicoanalista que reflexiona sobre aspectos generales de la vida y uno de ellos se relaciona a quienes usan "querer es poder" como filosofía de vida. ¿Qué significa? ¿Qué argumenta en contra de ella? ¿Qué aspectos hay dentro de esta frase tan universal? Te contamos todos los detalles.
Qué significa "querer es poder" y por qué es la mentira más grande del mundo, según Gabriel Rolón
Muchos usan esta frase como filosofía de vida y aunque se puede interpretar de diferentes formas, Gabril Rolón lo contradice y revela qué significa
Estas palabras suelen ser un símbolo de transición hacia la madurez. Si bien su significado está a la vista, comprenderla completamente se logra con el tiempo y las experiencias de la vida. De hecho, su mensaje se puede interpretar de diferentes formas.
"Querer es poder": qué significa esta frase
Este lema de vida para algunos vivientes, puede entenderse desde dos aspectos claves. Primero, como el poder de la voluntad. Cuando deseamos algo con todas nuestras fuerzas, con pasión y determinación, ese deseo nos impulsa una fuerza inexplicable. Es esa fuerza la que nos permite superar obstáculos y nos empuja a seguir adelante sin importar las adversidades. Cada persona lleva en su corazón una pasión, un propósito.
Es decir cuando buscamos y finalmente descubrimos cuál es ese motor que impulsa a la vida, nos movemos con una energía renovada, viendo oportunidades donde otros ven dificultades y disfrutando de cada parte.
Lo mismo ocurre con el poder del amor. Una de las fuentes más poderosas de energía. ¿Cuántas historias hemos escuchado de actos heroicos impulsados por el amor a un ser querido? Ese padre que ante un peligro es capaz de levantar un vehículo para salvar a su hijo o quien le da de comer a un perro de la calle pese a no tener comida para sí mismo. En este sentido, «Querer es poder» es una filosofía que saca a lucir la fuerza interior que poseemos, tanto a través de nuestra voluntad como de nuestro amor.
Sin embargo, Gabriel Rolón refuta esta idea y plantea que es la mayor mentira que nos hicieron creer.
Gabriel Rolón: "Querer es poder es la mentira más grande del mundo"
Para el psicoanalista, las palabras adjudican un rol para el mundo y los demás, por ende sentenció lo falso de esta frase. Explica que nuestra realidad muchas veces es psíquica y que no hay hechos sino en interpretaciones.
Para él, fomenta falsamente que el éxito depende solo de la voluntad y que, si fracasas, es porque no lo deseaste lo suficiente. Pero la realidad es que muchas veces las limitaciones y factores externos perjudican su credibilidad. Los sueños no siempre se cumplen y los sacrificios no siempre van a ser premiados. Explica además que afuera el mundo es diferente a como nos lo enseñan, nuestras inseguridades, culpas y miedos salen a pasear, por eso no siempre es fácil poder hacer lo que uno quiere y eso se traduce a no quererlo. Error.