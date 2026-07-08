Qué significa que tu perro tire patadas mientras duerme y cuándo preocuparse

Según especialistas en comportamiento canino, durante esta fase el cerebro del animal se encuentra muy activo. Tu perro revive las experiencias acumuladas durante el día (como correr en el parque, jugar con otros animales o perseguir un juguete), y esas imágenes mentales se traducen en pequeños movimientos corporales involuntarios, espasmos y patadas leves.

Esta actividad es algo completamente normal y saludable, a excepción de algunos síntomas.

Esta actividad cerebral es completamente normal y saludable, ya que ayuda a fijar el aprendizaje y a procesar las emociones diarias de la mascota.

Cuándo es momento de preocuparse

Aunque generalmente este comportamiento es inofensivo, existen ocasiones específicas donde estos movimientos pueden dejar de ser un simple sueño y convertirse en una señal de alerta médica, como una convulsión.

Es importante prestar atención si los movimientos se acompañan de los siguientes síntomas:

Rigidez muscular extrema: el cuerpo del perro se vuelve completamente tenso y rígido, a diferencia de la relajación típica del sueño.

el cuerpo del perro se vuelve completamente tenso y rígido, a diferencia de la relajación típica del sueño. Duración prolongada: las sacudidas son violentas y continuas, extendiéndose por más de un par de minutos.

las sacudidas son violentas y continuas, extendiéndose por más de un par de minutos. Falta de respuesta: intentas llamar al perro por su nombre o tocarlo suavemente y no reacciona en absoluto, permaneciendo inconsciente.

intentas llamar al perro por su nombre o tocarlo suavemente y no reacciona en absoluto, permaneciendo inconsciente. Signos físicos adicionales: se presenta una salivación excesiva (espuma en la boca), el animal se orina o defeca involuntariamente, o bien se muestra muy desorientado y tambaleante al despertar.

Como puedes ver, en la gran mayoría de los casos ver a tu perro tirar patadas es una excelente señal de que está disfrutando de un descanso reparador y de sus propios sueños.