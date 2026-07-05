Mascotas: cómo saber si mi perro tiene frío en las almohadillas cuando sale a pasear y cómo cuidárselas

Con la llegada del invierno, la gran pregunta de muchos dueños de mascotas es si su compañero perruno tendrá frío en sus patitas o no. Y la respuesta tiene mucho que ver con la raza y las características del entorno en el que se encuentra el perro.

Cómo saber si mi perro tiene frío en las almohadillas cuando sale a pasear

Los perros pueden llegar a sentir frío en sus patitas si el frío es extremo.

La verdad es que las almohadillas de los perros son bastante resistentes porque sus arterias calientan las venas cercanas para evitar que estas se congelen, y aunque se dice que ni los perros ni los gatos, considerados mascotas, sufren el frío, no siempre es así.