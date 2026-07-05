Mascotas: cómo saber si mi perro tiene frío en las almohadillas cuando sale a pasear y cómo cuidárselas

Argentina está atravesando la estación invernal y una de las mayores preguntas sobre el frío respecta a las mascotas. Sobre todo a los perros. ¿Sienten frío? ¿Necesitan abrigo? ¿Sienten frío en sus almohadillas cuando lo saco a pasear? ¿El frío daña sus patitas? Te las respondemos en esta nota.
Con la llegada del invierno, la gran pregunta de muchos dueños de mascotas es si su compañero perruno tendrá frío en sus patitas o no. Y la respuesta tiene mucho que ver con la raza y las características del entorno en el que se encuentra el perro.
Cómo saber si mi perro tiene frío en las almohadillas cuando sale a pasear
La verdad es que las almohadillas de los perros son bastante resistentes porque sus arterias calientan las venas cercanas para evitar que estas se congelen, y aunque se dice que ni los perros ni los gatos, considerados mascotas, sufren el frío, no siempre es así.
El frío muchas veces es extremo y hace doler cualquier hueso. Cuando el piso está extremadamente frío, congelado o con escarcha, ellos también sufren y pueden lastimarse .Por eso, para reconocer con certeza si tu perro está sintiendo frío en sus almohadillas o patitas tenés que ver:
- Si cuando salen a pasear, el perro empieza a levantar una pata y después otra, te está diciendo que el piso le quema por el frío.
- Si ves que evita apoyar del todo alguna de las patas, sus almohadillas ya están sufriendo.
- Si se lame o muerde las patas, es su forma de intentar darse calor o aliviar la molestia del frío.
- Si se rehúsa a seguir caminando, no lo fuerces porque probablemente tenga frío.
El cuidado de las patas y las almohadillas del perro en invierno
Solemos olvidar que nuestras mascotas salen a la calle descalzas. Están preparados para ello, por supuesto, pero siempre hay que cuidarlos o prevenir daños. Por esa razón, deberías elegir dar el paseo en horas en las que no esté tan frío y podés acudir al uso de pomadas y remedios naturales para proteger las patas de tu mascota.