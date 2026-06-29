Cuánto tiempo puede recordar un perro a su dueño si se separan

Perro: cuánto tiempo recuerda a su dueño

Según estudios, esta vez basados en datos que se desprenden de la empresa española y clínica de animales AniCura AB, los perros tienen memoria a corto y largo plazo.

Esto significa que la primera no dura mucho y está presente algunos segundos. La memoria de largo plazo es de tipo asociativo.

Un claro ejemplo de la corta memoria en el perro es, por ejemplo, cuando están rompiendo un objeto en algún lugar. Ante la llegada del dueño, sueltan inmediatamente el objeto y saludan con mucha alegría.

Pueden llegar a saber que está mal lo que hicieron, pero al tener memoria corta, no tienen el poder de retener la información de lo que hicieron recién.

Hay casos en los que se puede entrenar al perro con ejercicios repetidos, pero se estima que no pasarán más de 10 o 15 minutos y ya lo habrá olvidado.

En la memora de largo plazo entran en juego imágenes, olores y ruidos. Los perros pueden llegar a recordar a una persona toda la vida, por más que la hayan visto una sola vez.

Dependiendo como sea tu relación con el perro, ese recuerdo puede ser positivo o negativo.

El olfato es una bondad en los perros, ya que pueden asociar los olores con sentimientos y recuerdos.

La llegada del dueño a la casa, por más que se encuentre no muy cerca, será percibido por la mascota, saltando de felicidad cuando aún no haya atravesado la puerta de la casa.