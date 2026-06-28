Jugaba con su perro y su vida cambió para siempre: perdió las piernas, los dedos y parte de la cara

Dos semanas después llegaron los primeros síntomas. Lo que parecía una simple gripe fuerte derivó en algo mucho más grave. El psiquiatra perdió el equilibrio, empezó a balbucear y colapsó en el piso, en una especie de cuadro desesperante.

El diagnóstico en la guardia médica fue un mazazo: septicemia. El cuerpo de Nel había entrado en un estado de shock generalizado por una respuesta inmunitaria extrema ante la infección; sus órganos empezaron a fallar y tuvieron que ponerlo en coma inducido.

Para salvarle la vida, los cirujanos tuvieron que tomar decisiones drásticas e irreversibles. La falta de circulación destruyó sus tejidos y los médicos no tuvieron otra opción: le amputaron ambas piernas por debajo de las rodillas y todos los dedos de una de sus manos.

El protagonista de la historia dedica su vida a dar charlas para prevenir la enfermedad.

Como si fuera poco, la bacteria también le desfiguró el rostro, llevándose parte de su nariz y dejándole severas cicatrices en la boca.

Pese al trauma, el profesional de la salud mental logró salir adelante, y al día de hoy camina con prótesis y dedica sus días a dar charlas para alertar sobre este inesperado cuadro.

Las señales de alerta a las que hay que estar atentos

Aunque los casos extremos como el de este psiquiatra son muy poco comunes (ocurren en una de cada millones de personas), los médicos insisten en no subestimar las heridas.

Tras el ataque o juego con una mascota, es clave lavarse inmediatamente con abundante agua y jabón. Si con el correr de las horas la zona se pone muy roja, se hincha de golpe, o aparecen síntomas extraños como fiebre alta, confusión o temblores corporales, la consulta en la guardia médica debe ser inmediata.