Gabriel Rolón y las cosas importantes de la vida: cuando no todo es lineal, correcto o cómodo

Gabriel Rolón (1) La incomodidad es el terreno donde se gestan los cambios significativos.

Gracias a su trayectoria, que incluye obras de divulgación, programas radiales y charlas donde reflexiona sobre el amor, el dolor y la decisión de hacerse cargo de la propia vida, nos pone en frente sabios consejos.

Su consejo condensa una idea central de la práctica psicoanalítica y del crecimiento personal, pues lo que realmente transforma exige atravesar resistencias y malestar.

La mayoría de las veces el malestar es como señal de cambio. El cuerpo y la vida emocional reaccionan con incomodidad cuando se propone algo que desafía la rutina, las creencias o los lazos cómodos pero dañinos. Ese “incomodarse” suele ser el primer indicio de que hay algo importante para trabajar.

En este sentido, a veces preferimos estrategias que eviten el conflicto, por eso apelamos a la idealización, trivializar problemas, culpar al otro. Gabriel Rolón remarca con frecuencia cómo la negación protege del sufrimiento inmediato, pero impide la cura o la transformación profunda.

Si estás atravesando algo parecido, el especialista acota que amar, decidir cambiar de trabajo o iniciar un proceso terapéutico puede ser inquietante, pero es justo ahí donde se produce el crecimiento.

