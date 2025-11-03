En su columna radial "Perros de la Calle" (Urbana Play FM), el psicoanalista argentino Gabriel Rolón nos plantea un consejo muy sabio para aplicar en la vida en general y romper con algunas creencias: “las cosas importantes de la vida no son para nada cómodas”. Te detallamos el significado.
Gabriel Rolón y las cosas importantes de la vida: cuando no todo es lineal, correcto o cómodo
En otra sección de consejos del día, Gabriel Rolón nos habla sobre la vida, la negación, las emociones y la incomodidad de nuestro paso terrenal
Cada día, el psicólogo y escritor argentino Gabriel Rolón ofrece consejos que conectan profundamente con las emociones humanas. Su mirada realista nos hace pensar más allá de los mandatos sociales y a conectar con lo esencial. En su consejo para hoy, dejó una frase que invita a redefinir lo que entendemos por el paso de la vida y la forma en que la vivimos.
El consejo de Gabriel Rolón: “Las cosas importantes de la vida siempre...”
El reconocido psicoanalista y divulgador Gabriel Rolón dijo “Las cosas importantes de la vida siempre incomodan” durante su participación en el ciclo radial Perros de la Calle, en una intervención en la que habló sobre negación, vínculos y la dificultad de enfrentar lo esencial en las relaciones humanas.
Gracias a su trayectoria, que incluye obras de divulgación, programas radiales y charlas donde reflexiona sobre el amor, el dolor y la decisión de hacerse cargo de la propia vida, nos pone en frente sabios consejos.
Su consejo condensa una idea central de la práctica psicoanalítica y del crecimiento personal, pues lo que realmente transforma exige atravesar resistencias y malestar.
La mayoría de las veces el malestar es como señal de cambio. El cuerpo y la vida emocional reaccionan con incomodidad cuando se propone algo que desafía la rutina, las creencias o los lazos cómodos pero dañinos. Ese “incomodarse” suele ser el primer indicio de que hay algo importante para trabajar.
En este sentido, a veces preferimos estrategias que eviten el conflicto, por eso apelamos a la idealización, trivializar problemas, culpar al otro. Gabriel Rolón remarca con frecuencia cómo la negación protege del sufrimiento inmediato, pero impide la cura o la transformación profunda.
Si estás atravesando algo parecido, el especialista acota que amar, decidir cambiar de trabajo o iniciar un proceso terapéutico puede ser inquietante, pero es justo ahí donde se produce el crecimiento.
Otros consejos del psicoanalista
- “Las personas que no pueden decirle que no a otros se dicen que no a sí mismas, se lastiman”.
- “Todas las emociones que no se puedan expresar por algún lugar van a tener que buscar una válvula de escape: no extraña que esa válvula de escape sea el cuerpo”.
- “Que no te asuste la incomodidad. Cuando alguien está demasiado cómodo me preocupo un poco más”.
- “La época en la que vivimos es fundamental para nuestra salud mental, para nuestro estado emocional”.
- "Nunca estás con el otro: estás más vos con tus miedos".
- "No se puede estar sanamente recorrido todo el tiempo por la desconfianza".
- "La vida es una víspera, los momentos llegan y ya pasaron".