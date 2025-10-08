Gabriel Rolón y el no ser elegido: cuando el amor se convierte en ser el plan "B" de alguien más

Con esta frase insistió en que quien persista como alternativa está renunciando a la dignidad. Además, añadió que en el proceso de conquista y selección la vida dará muchos rechazos: «Todo el tiempo la vida te dice que no», dijo para ejemplificar que insistir sin límite es doloroso. Según el psicólogo, quedarse esperando una oportunidad rezagada equivale a caer en la obsesión, la que “no es lo mismo que el amor”; volver al mismo punto tras un rechazo es una forma de humillación que “no seduce a nadie”, por lo que invitó a cada persona a retirarse a tiempo y con dignidad.

El significado de ser “plan B” en el amor

El consejo de Rolón gira en torno a la idea de que en una relación afectiva genuina debe existir un compromiso claro: quien ama de verdad valora a su pareja como primera opción. Ser “plan B” implica todo lo contrario: uno queda relegado a un segundo plano emocional y sin compromiso real por parte de quien ocupa el lugar “A”.

Embed - Gabriel Rolón: "En el amor no existe ser el plan B de alguien" #Perros2023 En este video, el psicoanalista habla en detalle sobre esta situación emocional que tantas dudas genera a lo largo de la vida.

Esta situación genera incertidumbre constante e inseguridad. En psicología este fenómeno se conoce como benching y sus consecuencias son profundas porque afecta profundamente la autoestima y la estabilidad emocional, pues la persona vive en duda permanente, recibiendo atenciones intermitentes pero sin garantías. Es decir, ser plan B alimenta el sentimiento de no merecer un amor pleno, algo que Rolón sintetiza diciendo que no tiene sentido insistir si uno no es la prioridad.

Para la psicología, el consejo de Gabriel Rolón responde a la importancia del amor propio y la calidad de los lazos afectivos. Mantenerse como opción secundaria suele obedecer a una baja autoestima: la persona no se siente digna de algo mejor, y por eso tolera un trato dañino. Quien piensa que no encontrará otra cosa mejor seguirá “jugando a la segunda base”. Esto coincide con lo señalado por Rolón: la humillación (permanecer como plan B) no es amor ni se construye con dignidad.