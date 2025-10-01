Gabriel Rolón y la integridad en el amor: por qué hay que irse cuando la dignidad se ve vulnerada

En su columna radial "Perros de la Calle" (Urbana Play FM), el psicoanalista argentino Gabriel Rolón nos plantea un consejo muy sabio para aplicar en la vida en general: "En una pareja, lo que no podés ceder es tu dignidad”. ¿Por qué? ¿Qué significado encierra?

Cada día, el psicólogo y escritor argentino Gabriel Rolón ofrece consejos en "Perros de la Calle" que conectan profundamente con las emociones humanas. Su mirada realista nos hace pensar más allá de los mandatos sociales y a conectar con lo esencial. En su consejo para hoy, dejó una frase que invita a redefinir lo que entendemos por el amor y la dignidad.

Qué significado tiene el consejo del día de Gabriel Rolón

El reconocido psicoanalista y escritor argentino Gabriel Rolón volvió a dejar una reflexión contundente que encendió el debate y género conciencia en muchas personas. Esta vez, su consejo se centró en los vínculos afectivos, refiriéndose que parte del duelo es reconocer lo que quiero conservar y lo que dejo ir. La frase apunta a un aspecto clave de las relaciones: la importancia de los límites personales y del respeto propio dentro de un vínculo amoroso.

Las parejas atraviesan conflictos, negociaciones y renuncias. Sin embargo, hay un punto de no retorno: cuando se vulnera la dignidad de uno de los integrantes. Para el psicoanalista, renunciar a deseos o costumbres puede ser parte del amor, pero aceptar humillaciones, manipulación o violencia no es negociable.

“Si una relación exige que pierdas el respeto por vos mismo, entonces no es amor, es sometimiento”, explica Gabriel Rolón. Por eso, muchas veces la dignidad es un elemento central en los vínculos. Primero porque tenerla implica no permitir tratos que hieran la autoestima, porque permite fijar qué se acepta y qué no en la pareja, haciendo que ambas personas en la pareja se reconozcan como iguales.

Cuando se rompe ese equilibrio, se abre la puerta a dinámicas de dependencia emocional y sufrimiento.

Cómo reconocer si estás cediendo tu dignidad en una relación

Cuando hay algunos aspectos de la pareja que rompen con la dignidad propia, es mejor irse antes de que sea tarde.

Gabriel Rolón recomienda estar atentos a ciertas señales:

  • Aceptar insultos o malos tratos de manera constante.
  • Renunciar a proyectos o sueños personales por miedo a perder a la pareja.
  • Sentir que se vive en función del otro, sin espacio propio.
  • Experimentar culpa al poner límites o pedir respeto.

Si bien Gabriel Rolón lo aplicó al terreno amoroso, el consejo del día también se extiende a otros ámbitos de la vida: la amistad, el trabajo o la familia. La dignidad es la base de la identidad y no debe ser negociada en ninguna circunstancia.

