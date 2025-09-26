Gabriel Rolón y el poder del desahogo: cuándo el llanto expresa lo que las palabras ya no pueden

Embed - “El grito y el llanto es la única manera que encuentra la palabra cuando no hay más palabras. (...) La gente no aguanta la sinceridad del llanto o la del grito. Es muy difícil estar enfrente de algo tan real, que no tiene matices ni máscaras. Tenés que bancarte la emoción en pleno del otro”, dijo Gabriel Rolón Reviví las columnas de @Gabriel Rolón en Perros de la Calle en el canal de Youtube de Urbana Play #gabrielrolon #rolon #llorar #llanto #terapia @urbanaplayfm “El grito y el llanto es la única manera que encuentra la palabra cuando no hay más palabras. (...) La gente no aguanta la sinceridad del llanto o la del grito. Es muy difícil estar enfrente de algo tan real, que no tiene matices ni máscaras. Tenés que bancarte la emoción en pleno del otro”, dijo Gabriel Rolón Reviví las columnas de @Gabriel Rolón en Perros de la Calle en el canal de Youtube de Urbana Play #gabrielrolon #rolon #llorar #llanto #terapia sonido original - UrbanaPlayFm En este video, Gabriel Rolón nos brinda un gran consejo.

Gabriel Rolón, además de ser un psicoanalista, es escritor y comunicador argentino conocido por sus libros y sabias respuestas; pues su voz tiene alcance masivo en el debate público sobre emociones, vínculos y duelo. Esa trayectoria hace que sus reflexiones circulen rápidamente y provoquen interés tanto en lectores como en oyentes.

La idea central de Rolón con el consejo de hoy apunta a que, cuando la experiencia emocional excede lo que podemos poner en palabras, ya sea por intensidad, shock, dolor o confusión, aparecen formas de expresión más físicas: el llanto y el grito funcionan entonces como canales no verbales que comunican urgencia, vulnerabilidad o sufrimiento cuando el lenguaje falla.

En este sentido, la psicología reconoce que el llanto puede cumplir funciones autorreguladoras y sociales: actúa como un autoconsuelo y también como una señal que favorece la empatía y el apoyo por parte de los demás. Es de público conocimiento que el llanto produce un alivio inmediato y consistente. Por eso, muchas veces es lo más necesario cuando no sabemos como afrontar o poner en palabras lo que nos sucede.

llanto y grito (1) El consejo de Gabriel Rolón nos dice: “el grito y el llanto es la única manera que encuentra la palabra cuando no hay más palabras”.

No siempre la emoción desbordante puede ser por una simple causa. Muchas veces son la suma de problemas. Y si no, también está bien y es correcto. Este tipo de accionar físico es de gran ayuda en los duelos, ya sea por muerte o por pareja, amistades, etc.

Cómo interpretar y acompañar a quien se desborda

No minimizar : el llanto o el grito suelen señalar una necesidad real de contención; relativizarlos puede aumentar la distancia entre personas.

: el llanto o el grito suelen señalar una necesidad real de contención; relativizarlos puede aumentar la distancia entre personas. Ofrecer espacio seguro : permitir la expresión sin juzgar y, cuando sea posible, acompañar con presencia empática suele ser más eficaz que intentar "calmar" de inmediato.

: permitir la expresión sin juzgar y, cuando sea posible, acompañar con presencia empática suele ser más eficaz que intentar "calmar" de inmediato. Buscar ayuda profesional: si los episodios de desborde son frecuentes o incapacitantes, conviene consultar con un profesional de la salud mental que valore la situación y proponga estrategias de contención y tratamiento.

El consejo de Gabriel Rolón plantea una verdad simple y potente: cuando las palabras se agotan, el cuerpo habla. Llorar o gritar no siempre es señal de debilidad; muchas veces funciona como un lenguaje primario del dolor.