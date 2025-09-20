"No confundamos ser felices con no estar mal": qué quiere decir el consejo de Gabriel Rolón

¿Qué nos quiere decir Gabriel Rolón con este consejo?

Gabriel Rolón advierte sobre una confusión común en el mundo moderno: creer que simplemente con no sufrir, es decir, con no tener crisis, conflictos o grandes tragedias ya estamos siendo felices. Sin embargo, estar “no mal” puede significar simplemente un estado de neutralidad, de supervivencia emocional, sin crecimiento ni entusiasmo.

Para Rolón, la felicidad va más allá de no padecer, implica cultivar emociones positivas, buscar sentido, crecer, conectarse con otros y permitirse soñar, equivocarse y recomenzar.

Aceptar que no estar mal no es sinónimo de estar bien, permite reconocer vacíos emocionales o desapego que pueden derivar en ansiedad o depresión si no se atienden. Además, nos obliga a preguntarnos cómo nos sentimos realmente, qué necesitamos para ir más allá de la neutralidad y previene el estancamiento personal en cualquier ámbito de la vida.

Cómo acercarnos más a la felicidad auténtica

Aquí algunos pasos sugeridos que se desprenden del mensaje de Gabriel Rolón:

felicidad (2) El psicoanalista Gabriel Rolón contó en varias entrevistas lo difícil que le resulta hablar de la felicidad y en su construcción porque tendemos a pensar que cualquier momento de alegría es porque somos felices.

Identificar lo que te hace bien: hobbies, proyectos, relaciones, causas que inspiren.

Permitir las emociones difíciles: tristeza, ira, frustración también son parte del camino y no algo a suprimir.

Agradecer lo bueno y despedir lo malo: reconocer lo bueno que hay para dejar de normalizar lo mínimo.

Cultivar conexiones genuinas: amistades profundas, familia, diálogo honesto, comunidad.

Buscar un propósito: algo que dé sentido más allá del bienestar inmediato.

Gabriel Rolón, con su frase “no confundamos ser felices con no estar mal”, nos pone a prueba con un desafío: no basta con evitar el dolor, sino que vale la pena construir activamente nuestra felicidad. Hoy en día muchas veces confunde la calma con la plenitud, este consejo resuena como un llamado para mirar adentro, cuestionar si estamos simplemente “no mal” o si realmente estamos invirtiendo en sentirnos vivos y felices.