Cómo conservar una palta ya usada en la heladera y evitar que se ponga negra: trucos caseros efectivos

Cómo conservar una palta ya usada en la heladera
Siguiendo estos trucos caseros, la palta puede mantenerse verde y fresca hasta tres días en la heladera. Cuanto antes la consumas, mejor será su sabor y textura. Los métodos más efectivos son los siguientes:
- Deja el carozo: si solo vas a usar la mitad de la palta, deja el carozo en la parte que vas a guardar, ya que esto ayuda a retrasar la oxidación.
- Aplica jugo de limón o aceite de oliva: el ácido cítrico del jugo de limón actúa como una barrera natural, y el aceite de oliva también crea una barrera que impide el contacto con el aire y evita que se ponga negra.
- Guarda la palta en un recipiente hermético: coloca la palta en un envase con tapa bien sellada o envuélvela firmemente con film transparente, asegurándote de que el plástico esté en contacto directo con la pulpa para crear una barrera contra el aire.
- Usa cebolla cortada: coloca un trozo de cebolla cortada dentro del recipiente hermético junto a la palta; la cebolla desprende compuestos antioxidantes que ayudan a mantener su color verde.
palta, heladera
La palta puede mantenerse hasta tres días dentro de la heladera.
Antes de consumir una palta guardada, verifica su aroma y apariencia, ya que si se pone babosa, acuosa o con un olor penetrante, es mejor desecharla.
Cuántas paltas se deben comer por día
Se puede comer entre un cuarto y un tercio de palta al día, o hasta una palta por día, pero siempre con moderación y ajustando la porción a tu dieta general. Sucede que este es un alimento calórico pero rico en nutrientes saludables.
Lo importante es que el consumo de la palta se adapte a tus necesidades y se integre dentro de una dieta equilibrada, más allá de su cantidad.