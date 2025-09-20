Inicio Sociedad Palta
Cómo conservar una palta ya usada en la heladera y evitar que se ponga negra: trucos caseros efectivos

Con una serie de trucos caseros, es posible conservar la palta ya utilizada en tu heladera durante varios días. Todos los detalles, en la nota

Luciano Carluccio
La palta es una de las frutas más consumidas en las distintas mesas argentinas, y son muchas las personas que no saben cómo conservarla en la heladera. Afortunadamente, existen varias maneras que se pueden llevar a cabo para cumplir con este objetivo, evitando que la misma se pudra o tome otro color.

Una palta entera madura puede durar alrededor de 1 semana en la heladera, mientras que una palta cortada dura entre 2 y 3 días. El proceso de oxidación es el que acelera su deterioro.

La palta es una de las frutas más consumidas en la mesa de los argentinos.

Cómo conservar una palta ya usada en la heladera

Siguiendo estos trucos caseros, la palta puede mantenerse verde y fresca hasta tres días en la heladera. Cuanto antes la consumas, mejor será su sabor y textura. Los métodos más efectivos son los siguientes:

  • Deja el carozo: si solo vas a usar la mitad de la palta, deja el carozo en la parte que vas a guardar, ya que esto ayuda a retrasar la oxidación.
  • Aplica jugo de limón o aceite de oliva: el ácido cítrico del jugo de limón actúa como una barrera natural, y el aceite de oliva también crea una barrera que impide el contacto con el aire y evita que se ponga negra.
  • Guarda la palta en un recipiente hermético: coloca la palta en un envase con tapa bien sellada o envuélvela firmemente con film transparente, asegurándote de que el plástico esté en contacto directo con la pulpa para crear una barrera contra el aire.
  • Usa cebolla cortada: coloca un trozo de cebolla cortada dentro del recipiente hermético junto a la palta; la cebolla desprende compuestos antioxidantes que ayudan a mantener su color verde.
La palta puede mantenerse hasta tres días dentro de la heladera.

Antes de consumir una palta guardada, verifica su aroma y apariencia, ya que si se pone babosa, acuosa o con un olor penetrante, es mejor desecharla.

Cuántas paltas se deben comer por día

Se puede comer entre un cuarto y un tercio de palta al día, o hasta una palta por día, pero siempre con moderación y ajustando la porción a tu dieta general. Sucede que este es un alimento calórico pero rico en nutrientes saludables.

Lo importante es que el consumo de la palta se adapte a tus necesidades y se integre dentro de una dieta equilibrada, más allá de su cantidad.

