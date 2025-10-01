Grafiteros sancionados por vandalizar paredes repintaron dos jardines en lugar de pagar una multa

grafiteros ciudad de mendoza 2 Los autores de los grafitis fueron obligados a pintar dos jardines de Ciudad tras ser hallados como responsables por un jurado vecinal. Foto: prensa de la Municipalidad de Capital

Las sanciones que cumplen los grafiteros sancionados

Las personas encontradas culpables, pueden evitar la sanción económica que les fue impuesta, pueden llegar a un acuerdo conciliatorio por el cual deben aportar la pintura y repintar paredes para poner en valor distintas dependencias municipales.

En el caso particular de este miércoles, los jóvenes sancionados acordaron pintar las paredes internas y externas del jardín maternal Mimitos, ubicado en el barrio Flores, y el Duendelín, situado en el barrio San Martín.

grafiteros jardin pintado Así quedó uno de los jardines maternales pintados por los grafiteros sancionados. Foto: Prensa Municipalidad de Ciudad

Hubo un caso reciente ocurrido en agosto de este año, cuando un grupo musical local fue sancionado con una multa que rondó los $7.000.000 por pintar con esténcil y aerosol las paredes de 6 edificios céntricos para promocionar su música.

El Código de Convivencia de Ciudad pena a los grafiteros

El Código de Convivencia de la Ciudad de Mendoza, sancionado en 2014, pena entre otras cosas a las personas que vandalizan las paredes. En su artículo 21 indica que está "prohibido realizar todo tipo de grafito, pintada, mancha, garabato, escrito, inscripción o grafismo, con cualquier material o bien rayando la superficie, sobre cualquier elemento del espacio público, así como en el interior o el exterior de equipamientos, infraestructuras o elementos de un servicio público e instalaciones en general, equipamientos, mobiliario urbano, árboles, jardines y vías públicas en general".

Sin embargo, quedan excluidos de sanción aquellos murales artísticos que se realicen con autorización del propietario y comunal y con previa comunicación a la autoridad municipal.

Además, el artículo 21 establece que los organizadores de cualquier acto público cultural, festivo, lúdico o deportivo, o de cualquier otra índole, deberán velar porque no se produzcan, durante su celebración, "conductas de degradación visual del espacio utilizado.

Si con motivo de cualquiera de estos actos se producen alguna de estas conductas, los organizadores deberán denunciarlo a los agentes de la autoridad y adoptar las medidas a su alcance, según se aclara en la norma.