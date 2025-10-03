Gabriel Rolón y los sueños: cuando no siempre se cumplen pero le dan un sentido a nuestra vida

Embed - "Un sueño no está para cumplirse, está para darle sentido a una vida”: GABRIEL ROLÓN #Perros2025 En este video Gabriel Rolón nos habla sobre los sueños y los mandatos.

Esta perspectiva nos invita a replantear la idea tradicional de que los sueños existen únicamente para cumplirse. En su lugar, propone que los sueños actúan como guías que dan significado a nuestra vida, orientando nuestras decisiones, esfuerzos y búsquedas internas.

Según el psicoanalista, ese sentido es precisamente lo que sostiene a la persona cuando los sueños no se cumplen en el tiempo o la forma esperada. Adoptar una mirada madura sobre los anhelos permite crecer incluso en la frustración.

La forma en que Gabriel Rolón explica el otro lado de los sueños nos ayuda a desvincular el sueño de la idea de éxito inmediato, es decir, muchas veces la presión de “cumplirlo" genera ansiedad y frustración. En cambio, verlo como un motor de vida permite vivir con mayor libertad.

Esto también nos lleva a aprovechar el camino, no solo el destino. Si un sueño no llega a concretarse tal cual lo imaginamos, el valor está en lo que hicimos, aprendimos y en qué nos transformamos en el proceso. Por eso, es clave reconocer y diferenciar la ilusión de un sueño realista. No toda ilusión conduce al bienestar.

Gabriel Rolón invita a discernir cuáles sueños tienen raíces en nuestra identidad y valores, y cuáles surgen de expectativas externas o efímeras.

Cómo aplicar este consejo en el día a día

Reflexiona sobre tus sueños más arraigados: ¿qué cosas movilizan?

más arraigados: ¿qué cosas movilizan? Evita caer en la comparación con estándares externos que miden el “éxito” en logro inmediato.

Valora los pasos intermedios, cada decisión que te acerca a ese sueño , te moldea.

, te moldea. Permítete replantear o reorientar un sueño según tu crecimiento personal.

Este enfoque resuena en personas que enfrentan frustraciones, metas truncadas o dudas sobre el rumbo de sus vidas. En una sociedad en la que las redes sociales promueven logros fulgurantes, el consejo de Gabriel Rolón permite recuperar el valor del proceso y del sentido personal.