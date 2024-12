Echa un vistazo: los sueños más comunes y qué significan según expertos

Aproximadamente una persona tiene entre 5 y 7 sueños oníricos durante la noche, que suelen durar entre 15 y 40 minutos. Los que más recordamos suelen ser los que experimentamos en la fase del sueño REM. La actividad cerebral comienza a acelerarse y se vuelve tan intensa que se asemeja a cuando se está despierto. Muchos expertos han investigado las imágenes vividas de los sueños, pero algunas continúan siendo incomprensibles.

Lo más buscado en internet sobre significado de los sueños suelen ser ''qué significa soñar que se caen los dientes'', ''soñar con mi ex pareja'', ''soñar que me persiguen'' y ''soñar que me estoy cayendo''.