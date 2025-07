El consejo del día, según Gabriel Rolón: "Jamás soltemos un sueño ni dejemos de luchar"

Qué significa el consejo del hoy: "No dejemos de luchar en vida por los sueños"

Luchar por los sueños Consejo del día: “No todos los deseos pueden cumplirse. Por eso, no nos aferremos a ilusiones imposibles, pero jamás soltemos un sueño ni dejemos de luchar antes de tiempo”.

En su libro “La Felicidad, más allá de la ilusión”, el psicoanalista Gabriel Rolón intenta dar respuesta a una de las preguntas más difíciles: cómo se llega a la felicidad, a la vida plena. Si bien no hay respuestas cerradas, Rolón hace un esfuerzo por acercarse a ella en todas sus aristas.

Hoy, una de ellas, se trata de los sueños. Aquellos que soñamos desde niños, y que pensamos día a día sin parar. Algunos ya los cumplieron, otros lo están logrando, otros, en cambio, se rindieron. Por eso, su consejo nos da la oportunidad de reflexionar en los deseos desde todas sus etapas.

Desde la psicología, el deseo es un motor fundamental del ser humano, pero no todos los deseos son viables ni saludables. Rolón propone una mirada madura y realista sobre aquello que anhelamos: no todas las metas que nos proponemos son alcanzables, y aferrarse a imposibles puede ser doloroso y frustrante.

Sin embargo, también advierte sobre el riesgo opuesto, renunciar prematuramente a sueños que sí podrían realizarse. Para Gabriel Rolón, el equilibrio está en saber diferenciar entre una ilusión sin sustento y un sueño genuino por el cual vale la pena seguir luchando, incluso en los momentos más difíciles.

Luchar por los sueños (1) Se pueden cumplir los sueños con esfuerzo y dedicación. No hay que abandonar, la peor etapa promueve la llegada de algo mejor

Ilusiones vs. sueños: la clave está en la diferencia

Para alcanzar la vida plena, es necesario entender en que radica la diferencia entre estas dos vivencias:

Las ilusiones son construcciones mentales y que muchas veces se basan en expectativas irreales o en deseos no correspondidos. Pueden nublar nuestro juicio y mantenernos atados a escenarios que no se concretarán realmente.

Los sueños, en cambio, están enraizados en la identidad, los valores y los proyectos personales. Son metas alcanzables, aunque requieran tiempo, esfuerzo y paciencia.

Gabriel Rolón sostiene que muchos logros importantes en la vida requieren persistencia. A veces, los resultados no llegan cuando los esperamos, pero eso no significa que no llegarán. Y renunciar demasiado pronto puede ser la diferencia entre lograr algo significativo o quedarse con el remordimiento de no haberlo intentado lo suficiente.