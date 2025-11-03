Smart TV de 42 pulgadas: la oferta imperdible del Cyber Monday a $312.999

La conectividad es completa, 3 puertos HDMI para consolas, decodificadores y reproductores Blu-ray, 2 puertos USB para reproducir contenido multimedia desde pendrives o discos externos, Wi-Fi integrado para conexión inalámbrica a internet, puerto de red Ethernet para conexión cableada más estable, y Bluetooth para vincular auriculares, teclados y otros accesorios de forma inalámbrica.

Esta gran oferta se encuentra disponible en Mercado Libre.

Aprovechá el Cyber Monday

Con una calificación de 4.6 sobre 5 estrellas basada en más de 2.100 opiniones, este Smart TV Sansei demuestra la satisfacción de miles de usuarios. Durante este Cyber Monday, podés financiarlo en 6 cuotas de $77.180, facilitando aún más su adquisición.

El diseño del televisor es elegante y compacto, con dimensiones de 95.7cm de ancho, 54.3cm de alto y apenas 7.8cm de profundidad, adaptándose perfectamente a cualquier ambiente.

No dejes pasar esta oportunidad del Cyber Monday para conseguir productos a un precio más accesible.