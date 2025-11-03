El Cyber Monday 2025 llega con descuentos extraordinarios en tecnología, y una de las ofertas más destacadas es este Smart TV Sansei de 42 pulgadas que pasa de $499.999 a $312.999. Esta oportunidad única permite acceder a un televisor Full HD con sistema Android TV por un precio excepcional.
Smart TV de 42 pulgadas: la oferta imperdible del Cyber Monday a $312.999
Con envío gratis y devolución gratuita durante 30 días, este smart TV se encuentra en oferta para el Cyber Monday
Una gran oferta
Este smart TV LED Full HD ofrece una resolución de 1920x1080 píxeles que garantiza imágenes nítidas y vibrantes, perfectas para disfrutar películas, series y deportes. Su pantalla de 42 pulgadas proporciona el tamaño ideal para salas medianas y dormitorios, con un contraste de 3000:1 y brillo de 220Cd que aseguran colores intensos y detalles precisos en cada escena.
El sistema Android TV es uno de sus mayores atractivos, brindando acceso directo a la Google Play Store con aplicaciones como Netflix, Disney+, HBO Max, Prime Video, YouTube, Spotify y muchas más. Además, integra el Asistente de Google para control por voz, permitiendo buscar contenido, ajustar configuraciones y controlar dispositivos compatibles sin usar el control remoto.
La conectividad es completa, 3 puertos HDMI para consolas, decodificadores y reproductores Blu-ray, 2 puertos USB para reproducir contenido multimedia desde pendrives o discos externos, Wi-Fi integrado para conexión inalámbrica a internet, puerto de red Ethernet para conexión cableada más estable, y Bluetooth para vincular auriculares, teclados y otros accesorios de forma inalámbrica.
Esta gran oferta se encuentra disponible en Mercado Libre.
Aprovechá el Cyber Monday
Con una calificación de 4.6 sobre 5 estrellas basada en más de 2.100 opiniones, este Smart TV Sansei demuestra la satisfacción de miles de usuarios. Durante este Cyber Monday, podés financiarlo en 6 cuotas de $77.180, facilitando aún más su adquisición.
El diseño del televisor es elegante y compacto, con dimensiones de 95.7cm de ancho, 54.3cm de alto y apenas 7.8cm de profundidad, adaptándose perfectamente a cualquier ambiente.
No dejes pasar esta oportunidad del Cyber Monday para conseguir productos a un precio más accesible.