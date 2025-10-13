Coca Cola busca personal para sumar a su equipo de trabajo en Mendoza: cómo aplicar

Supervisor/a de Producción (Presencial)

Operario de Depósito (Presencial)

Administrativo/a de Depósito (Full-time, Presencial)

Operario/a de Mantenimiento (Temporario, Presencial)

Operario/a de Producción (Temporario, Presencial)

A través de esta oferta de trabajo, lo que busca Coca Cola es reforzar su presencia industrial y comercial en varias regiones del país, en donde también se busca impulsar el trabajo formal.

Los interesados pueden enviar su curriculum vitae a través del portal oficial de empleos de Coca Cola Argentina, donde podrás acceder dando clic a continuación.

trabajo, coca cola Coca Cola busca reforzar su presencia industrial y comercial en varias regiones del país.

Una vez enviada la postulación, los candidatos recibirán una confirmación de registro y podrán seguir el estado de su aplicación desde la misma plataforma.

En el caso de haber sido seleccionado por Coca Cola, es la misma empresa la que te hará saberlo, ya que se contactará contigo para avanzar en lo que tiene que ver con las entrevistas y evaluaciones técnicas.

Paso a paso: cómo es el proceso de postulación

El proceso de postulación se realiza completamente en línea, en la página citada anteriormente, y consta de tres pasos: