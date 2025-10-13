Coca Cola busca personal para sumar a su equipo de trabajo en Mendoza: cómo aplicar

Coca Cola Andina es un embotellador de la compañía Coca-Cola, una de las más grandes de América Latina, que produce y distribuye sus productos (gaseosas, jugos, aguas) en territorios de Argentina, Brasil, Chile y Paraguay. En esta oportunidad, es esta empresa la que anunció la necesidad de contratar varios empleados en distintos puntos del país.
Mendoza figura como una de las provincias que necesita personal para este trabajo, siendo esta una oportunidad única para salir del aprieto y formar parte de una gran compañía como lo es esta.
Coca Cola abre vacantes de trabajo en Mendoza
Las oportunidades que ofrece Coca Cola abarcan áreas como logística, producción, administración y ventas. Entre las vacantes que se ofrecen en Godoy Cruz, Mendoza, se encuentran los siguientes puestos:
- Supervisor/a de Producción (Presencial)
- Operario de Depósito (Presencial)
- Administrativo/a de Depósito (Full-time, Presencial)
- Operario/a de Mantenimiento (Temporario, Presencial)
- Operario/a de Producción (Temporario, Presencial)
A través de esta oferta de trabajo, lo que busca Coca Cola es reforzar su presencia industrial y comercial en varias regiones del país, en donde también se busca impulsar el trabajo formal.
Los interesados pueden enviar su curriculum vitae a través del portal oficial de empleos de Coca Cola Argentina, donde podrás acceder dando clic a continuación.
Una vez enviada la postulación, los candidatos recibirán una confirmación de registro y podrán seguir el estado de su aplicación desde la misma plataforma.
En el caso de haber sido seleccionado por Coca Cola, es la misma empresa la que te hará saberlo, ya que se contactará contigo para avanzar en lo que tiene que ver con las entrevistas y evaluaciones técnicas.
Paso a paso: cómo es el proceso de postulación
El proceso de postulación se realiza completamente en línea, en la página citada anteriormente, y consta de tres pasos:
- Importar el CV: Se puede cargar un archivo en formato PDF de hasta 15 MB.
- Completar datos personales: Se deben ingresar información básica como nombre, contacto, documento y domicilio.
- Cargar información adicional: Aquí se incluye formación académica, experiencia laboral y cualquier otro dato relevante solicitado según el puesto.