Un equipo de arqueólogos ha realizado un descubrimiento extraordinario en Topraktepe, un antiguo centro eclesiástico bizantino situado en la actual provincia de Karaman, en el sur de Turquía, conocida antiguamente como la "Ciudad de La Paz". El mismo fue posible gracias a la dirección del Museo Karaman.
El descubrimiento sin precedentes en Europa que confirma uno de los versículos de la Biblia
"Con nuestro agradecimiento al Bendito Jesús" puede leerse en este sorprendente descubrimiento. Todos los detalles, en la nota
En concreto, el hallazgo refleja la existencia de cinco panes carbonizados que datan de hace unos 1.300 años, y que dan vida a uno de los versículos más famosos de la Biblia.
El descubrimiento que confirma un famoso versículo de la Biblia
La importancia de este hallazgo reside principalmente en que uno de los panes muestra una imagen de Jesucristo junto a una inscripción en griego en la que puede leerse "Con nuestro agradecimiento al Bendito Jesús".
Este pan, protagonista del descubrimiento, muestra a Jesús como un campesino y no como un gobernante salvador, lo que simboliza la conexión entre la fe, el trabajo y la fertilidad agrícola. Así lo afirmaron los expertos.
Según los arqueólogos, la excepcional conservación de las hogazas ha sido posible gracias a que el lugar en el que fueron enterradas tras el proceso de carbonización carecía de oxígeno y ha mantenido una temperatura que ha permitido su excelente conservación.
Este descubrimiento confirma también el versículo de Juan 6:35, donde Jesús declara: "Yo soy el pan de vida". Para los habitantes de esta parte de Europa, los panes no eran simplemente alimento, sino objetos sagrados, ritualmente tratados como representaciones de Cristo mismo.
El descubrimiento de Topraktepe revive las enseñanzas de Jesús en la sinagoga de Cafarnaúm, donde realizó milagros, sanó enfermos y conectó el alimento espiritual y físico.
Cuál era la finalidad de estos panes
Según la información reflejada por National Geographic, este descubrimiento será sometido a distintos estudios arqueobotánicos para determinar la composición exacta de los cereales empleados para su elaboración, entre otras cosas.
Por ahora, los especialistas creen que estos panes con la figura de Jesús eran, en realidad, panes de comunión utilizados en el sacramento de la Eucaristía, confirmando entonces una práctica sacramental.