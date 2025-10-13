El descubrimiento sin precedentes en Europa que confirma uno de los versículos de la Biblia

Este pan, protagonista del descubrimiento, muestra a Jesús como un campesino y no como un gobernante salvador, lo que simboliza la conexión entre la fe, el trabajo y la fertilidad agrícola. Así lo afirmaron los expertos.

Según los arqueólogos, la excepcional conservación de las hogazas ha sido posible gracias a que el lugar en el que fueron enterradas tras el proceso de carbonización carecía de oxígeno y ha mantenido una temperatura que ha permitido su excelente conservación.

Este descubrimiento confirma también el versículo de Juan 6:35, donde Jesús declara: "Yo soy el pan de vida". Para los habitantes de esta parte de Europa, los panes no eran simplemente alimento, sino objetos sagrados, ritualmente tratados como representaciones de Cristo mismo.

El descubrimiento de Topraktepe revive las enseñanzas de Jesús en la sinagoga de Cafarnaúm, donde realizó milagros, sanó enfermos y conectó el alimento espiritual y físico.

Cuál era la finalidad de estos panes

Según la información reflejada por National Geographic, este descubrimiento será sometido a distintos estudios arqueobotánicos para determinar la composición exacta de los cereales empleados para su elaboración, entre otras cosas.

Por ahora, los especialistas creen que estos panes con la figura de Jesús eran, en realidad, panes de comunión utilizados en el sacramento de la Eucaristía, confirmando entonces una práctica sacramental.