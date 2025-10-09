El descubrimiento de un dinosaurio carnívoro que cambia lo que sabían los especialistas

Hasta el momento, estos dinosaurios tenían como referencia la Patagonia, y es por eso que se los ubicaba en este territorio. Además, había registros fragmentarios en Brasil, Chile y Colombia, y ejemplos puntuales en el noroeste de Argentina.

En concreto, los materiales del descubrimiento incluyen vértebras dorsales, parte del sacro, ilion, pubis e isquion. En oportunidades anteriores, solo se habían encontrado dientes aislados o partes craneales.

En cambio, el dinosaurio del descubrimiento ofrece una base anatómica sólida y suficiente para justificar la descripción de una nueva especie y género dentro del grupo abelisauridae.

descubrimiento, dinosaurio Este descubrimiento se produjo en los áridos paisajes de La Rioja.

Los especialistas aseguraron que el proceso de recuperación de los fósiles de este dinosaurio no fue para nada fácil. “El mayor reto fue poder llegar a los afloramientos portadores de fósiles, ya que el monte chaqueño dificulta mucho el acceso a los afloramientos", dijo uno de ellos.

A este obstáculo se sumó la dureza extrema de la roca que protegía los restos, lo que obligó al uso de equipos pesados como grandes martillos neumáticos y retroexcavadora. Este descubrimiento aporta datos esenciales para entender la evolución, dispersión y adaptación de los grandes dinosaurios.

Cómo se extinguieron los dinosaurios

Dejando de lado este nuevo descubrimiento realizado en el norte argentino, hay que decir que el fin de los dinosaurios se dio Al final del Cretácico, hace 66 millones de años.

Se cree que un asteroide gigante fue el responsable de poner fin al reinado de los dinosaurios, que había durado unos 160 millones de años. Millones de años después, los animales se extinguen no por un meteorito, sino por culpa del hombre o por cuestiones ambientales.