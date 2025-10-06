straming La idea es compartir el día a día del trabajo completo.

Las transmisiones se realizan desde el campamento base, ubicado a 30 kilómetros de General Roca, a través de las cuentas de Instagram @paleocueva.lacev y el canal de YouTube @paleocueva_lacev. Cada día, entre las 11.00 y las 12.30, y de 17.00 a 18.30, el público puede observar en directo el trabajo de excavación, dialogar con los investigadores y seguir los avances del hallazgo.

El sitio, con una antigüedad estimada de 70 millones de años, es considerado una de las ventanas más completas del continente para estudiar la fauna del Cretácico, justo antes de la extinción masiva de los dinosaurios. Allí se han descubierto serpientes, mamíferos, reptiles y una garra fósil que podría revelar una nueva especie carnívora.

Un acercamiento a la ciencia

El proyecto no solo busca mostrar fósiles, sino también abrir la experiencia científica a la participación ciudadana. Gracias a la conexión satelital de alta velocidad, los espectadores pueden enviar preguntas en tiempo real, participar en talleres virtuales y asistir a charlas nocturnas desde el propio campamento.

dinosaurios, streaming Se estarán comentando los hallazgos y compartirán información del proceso.

El equipo, integrado por Matías Motta, Sebastián Rozadilla, Nicolás Chimento, Julia D’Angelo, Gonzalo Muñoz, Ana Moreno Rodríguez y Jordi García Marsà, entre otros, combina investigación de campo con divulgación interactiva, permitiendo que niños, docentes y aficionados se acerquen al trabajo paleontológico como nunca antes.

La Patagonia, donde se encontraron el Patagotitan mayorum y el Giganotosaurus, vuelve a ser investigada. Esta vez, en tiempo real, con miles de espectadores siguiendo la emoción de la ciencia argentina, mientras un nuevo dinosaurio podría estar a punto de salir a la luz.