pulpo conicet Los datos recopilados en la expedición sientan las bases para futuras investigaciones y la gestión de recursos.

El equipo que lidera esta expedición ha estudiado la zona durante más de una década utilizando muestras obtenidas con redes y redes de arrastre en 2012 y 2013, pero esta es la primera vez que observan su fondo marino en vivo.

En total, los científicos sospechan que han descubierto más de 40 nuevas especies, incluyendo anémonas de mar, pepinos de mar, erizos de mar, caracoles, corales y crinoideos, entre otros. Confirmar las nuevas especies llevará tiempo, ya que los científicos necesitarán compararlas con animales conocidos.

Un nuevo encuentro

Este pasado 30 de septiembre comenzó un nuevo streaming del CONICET que durará hasta el 29 de octubre. Se comenzarán a estudiar dos cañones submarinos ubicados frente a las costas de Río Negro y de Chubut. La Corriente de Malvinas, frente a las costas de Argentina, transporta nutrientes y agua fría desde la Antártida, impulsando la productividad primaria en el Atlántico Sudoccidental.

Según Schmidt Ocean, los cañones submarinos a lo largo de la Plataforma Patagónica Argentina crean irregularidades en el lecho marino que alteran el movimiento de esta poderosa corriente, facilitando el intercambio entre la tierra y el océano abierto.

patagonia argenitina conicet Utilizarán la tecnología de mapeo del R/V Falkor (too).

Los científicos plantean la hipótesis de que este movimiento dinámico hacia los cañones fomenta floraciones masivas de fitoplancton y crea focos de biodiversidad en las aguas argentinas.

La investigadora principal, la Dra. Silvia Romero, del Servicio de Hidrografía Naval de Argentina, la Universidad de la Defensa Nacional y la Universidad de Buenos Aires, junto con su equipo, mapeará y estudiará dos cañones submarinos a lo largo de la Plataforma Patagónica.

El equipo estudiará cómo la corriente interactúa con la topografía individual de cada cañón para mejorar su comprensión de estos entornos dinámicos.