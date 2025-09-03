El nuevo streaming que promete ser furor: especialistas buscarán fósiles de dinosaurios

“Alguna vez te preguntaste cómo se encuentra un dinosaurio fósil, cómo se extrae y cómo llega al Museo Argentino de Cs. Naturales para ser estudiado?”, plantearon desde las redes de Paleocueva, el Laboratorio de Anatomía Comparada y Evolución de los Vertebrados (LACEV) del Museo Argentino de Ciencias Naturales “Bernardino Rivadavia”.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/LACEV_MACN/status/1961107867764752613&partner=&hide_thread=false Acá estamos!! https://t.co/rnJsoLc03q — Lab. A. Comparada y Evolución de los Vertebrados (@LACEV_MACN) August 28, 2025

Como se dijo, la nueva transmisión mostrará el trabajo de los investigadores en la Patagonia, permitiendo al espectador conocer el detalle de cómo se buscan y se extraen los fósiles de dinosaurio.

Al igual que sucedió con Conicet, el principal objetivo de esta iniciativa es el de acercar la ciencia a toda la comunidad, con la posibilidad de que el público interactúe directamente con los especialistas.

dinosaurios, streaming Este streaming es ideal para las personas apasionadas por los dinosaurios

Se espera que el streaming despierte un gran interés, sobre todo entre quienes se apasionan por la historia natural y los dinosaurios. Por ahora, los especialistas no han aclarado cuál será la plataforma por la que se podrá seguir la transmisión, aunque sí confirmaron que será en octubre.

El dato que entusiasma a los especialistas

El hecho de que la Patagonia argentina sea el lugar elegido para llevar a cabo esta transmisión no es para nada una casualidad. La Patagonia Argentina se ubica entre los tres lugares del mundo con mayor riqueza fósil, y allí se realizó el descubrimiento del fósil más grande del planeta.

“Serán unas tres semanas de compartir la vida de paleontólogos y paleontólogas que conviven así” detallaron los encargados de difundir el streaming que se viene.