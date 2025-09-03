Inicio Sociedad Conicet
Para no perdérsela

El nuevo streaming que promete ser furor: especialistas buscarán fósiles de dinosaurios

Al igual que sucedió en el streaming del Conicet, los buscadores de dinosaurios podrán responder las dudas de los espectadores durante la transmisión

Luciano Carluccio
Por Luciano Carluccio [email protected]
El trabajo de los paleontólogos durará aproximadamente tres semanas

El trabajo de los paleontólogos durará aproximadamente tres semanas

Un grupo de investigadores que pertenecen al Laboratorio de Anatomía Comparada y Evolución de los Vertebrados (LACEV) realizará un streaming en el que se mostrará en tiempo real como se buscan, extraen y analizan distintos fósiles de dinosaurio. Algo similar a lo que fue el éxito del Conicet meses atrás en el Mar Argentino.

Más precisamente, la expedición paleontológica se desarrollará en Río Negro, un lugar que se presenta como ideal para conocer más sobre los dinosaurios.

streaming, dinosaurios
La transmisión estará a cargo de investigadores del Laboratorio de Anatomía Comparada y Evolución de los Vertebrados (LACEV)

La transmisión estará a cargo de investigadores del Laboratorio de Anatomía Comparada y Evolución de los Vertebrados (LACEV)

La transmisión paleontológica en la Patagonia que promete ser furor

El impacto que generó el streaming del CONICET en el fondo del mar argentino fue tan grande en términos mediáticos, que muchos investigadores comenzarán a intentar replicar lo mismo. Ejemplo de ello es el de la transmisión paleontológica que se viene en Río Negro.

“Alguna vez te preguntaste cómo se encuentra un dinosaurio fósil, cómo se extrae y cómo llega al Museo Argentino de Cs. Naturales para ser estudiado?”, plantearon desde las redes de Paleocueva, el Laboratorio de Anatomía Comparada y Evolución de los Vertebrados (LACEV) del Museo Argentino de Ciencias Naturales “Bernardino Rivadavia”.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/LACEV_MACN/status/1961107867764752613&partner=&hide_thread=false

Como se dijo, la nueva transmisión mostrará el trabajo de los investigadores en la Patagonia, permitiendo al espectador conocer el detalle de cómo se buscan y se extraen los fósiles de dinosaurio.

Al igual que sucedió con Conicet, el principal objetivo de esta iniciativa es el de acercar la ciencia a toda la comunidad, con la posibilidad de que el público interactúe directamente con los especialistas.

dinosaurios, streaming
Este streaming es ideal para las personas apasionadas por los dinosaurios

Este streaming es ideal para las personas apasionadas por los dinosaurios

Se espera que el streaming despierte un gran interés, sobre todo entre quienes se apasionan por la historia natural y los dinosaurios. Por ahora, los especialistas no han aclarado cuál será la plataforma por la que se podrá seguir la transmisión, aunque sí confirmaron que será en octubre.

El dato que entusiasma a los especialistas

El hecho de que la Patagonia argentina sea el lugar elegido para llevar a cabo esta transmisión no es para nada una casualidad. La Patagonia Argentina se ubica entre los tres lugares del mundo con mayor riqueza fósil, y allí se realizó el descubrimiento del fósil más grande del planeta.

“Serán unas tres semanas de compartir la vida de paleontólogos y paleontólogas que conviven así” detallaron los encargados de difundir el streaming que se viene.

Temas relacionados:

Te puede interesar