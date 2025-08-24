Científicos del Conicet investigan al "pájaro bobo" como terapia contra el cáncer

Lo que los pueblos originarios utilizaban esta planta casi intuitivamente, actualmente está siendo validado desde la ciencia.

El extracto estudiado actúa sobre células tumorales de melanoma, cuello uterino, colon, mama y glioblastoma, con una y lo hace selectivamente: destruye las células enfermas sin comprometer a las sanas. Esta es la característica que más se diferencia con la quimio convencional, que suele provocar severos efectos secundarios.

Resultados que abren nuevas posibilidades contra el cáncer

Los ensayos in vitro mostraron que la administración oral de la decocción no generó toxicidad en los animales, un hallazgo importante para el desarrollo de futuros medicamentos. Según explicó Gamarra Luques, los resultados alcanzados consolidan la idea de que las plantas sigue siendo una fuente estratégica de moléculas activas con potencial terapéutico.

Este trabajo demuestra el aprovechamiento de los recursos propios de la provincia. Aunque todavía falta mucho camino de validación científica por recorrer, que incluye ampliar las investigaciones, es un avance que coloca a la ciencia mendocina en un lugar destacado dentro de los avances contra el cáncer.