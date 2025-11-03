Parece un galpón abandonado pero es uno de los bodegones más buscados

En este bodegón no te vas a sentir como el restaurante más fino de todo Buenos Aires. Todo lo contrario, el golpe de efecto es el contrario gracias a que tiene una mística particular y una decoración tan particular que lo hace parecer un galpón abandonado, pero sin sentir incomodidad o asco del lugar. Todo fantasía.

El bodegón que parece un galpón

El bodegón está ubicado en calle Almirante Brown 449, en la localidad de Quilmes, en las afueras de Buenos Aires. Compuesto mayormente por chapas, metales y herramientas viejas, genera un ambiente particular. El aroma de la gastronomía te envuelve, convirtiendo cada comida en una fiesta nostálgica que une a la gente.