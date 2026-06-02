Solo quienes nacieron después de la década de los 80 recordarán este particular helado con gusto a nostalgia

Se trata de un helado muy populares en Argentina, que si bien para la época eran caros y no todos podían acceder a ellos, muchos los recuerdan como un hito de la época. Se hecho se han conveertido en uno de los grandes símbolos de aquel momento, sobre todo para la infancia y quienes tuvieron el privilegio de probar uno.

Se trata del helado Patalín. Uno que resultó ser el mejor de todos los helados en la historia. Hoy en día los que nacimos en la década de los 2000 no tenemos la ventaja generacional de tenerlo en la heladera de la despensa del barrio ni en algún supermercado, pue este ya tuvo su época dorada.

LLamado realmente como Frigo Pie y conocido por todos como "Patalín" fue icónico con su forma de pie, sabor a frutilla y de color rosado bajo el slogan "Lo hace Laponia, seguile los pasos ". Sin embargo, el Patalín no fue uno de los únicos que desapareció y dejo un vacio eterno, tal cómo sucedió con el Gira Boca, Torpedo Money y Kim de Frigor, el clásico que todos querían en el recreo.

Embed - DiFilm - Publicidad Helados Patalin de Laponia Publicidad de helado Patalín. Fuente DiFilm

Para la psicología, fueron una parte fundamental que marcó la infancia

Esta nostalgia se explica básicamente por la memoria emocional, ya que los olores y sabores activan regiones emocionales relacionada con sentimientos y recuerdos. Por eso, con tan solo escuchar el nombre o algún recuerdo sobre estos helados, muchas personas viajan instantáneamente a tardes de verano, con amigos en la vereda, en la casa de los abuelos bajo el ventilador o en la pelopincho.