Helados de Sidra o Roquefort: el abuelo que creó sabores para sus 7 nietos y otras historias congeladas

Rodrigo Briffi, tercera generación al frente de Helados Ceferino, en San José, Guaymallén, rompió con los esquemas tradicionales de su abuelo y se animó a incorporar sabores impensados años atrás: Campari, Mojito, Palta.

gustos raros.jpg Helado de Campari, una innovación. Luego se fueron incorporando otros aún más raros. Fotos: Gentileza

“Tienen una gran salida y cada uno su clientela. Una señora es fanática del helado de Roquefort y se lleva un kilo por semana para acompañar el pionono que siempre tiene en el freezer y combina con pimiento”, cuenta Rodrigo, quien no olvida a "El Gringo", su padre fallecido, aquel que comenzó vendiendo helado con su motocarga en la feria. “Un día me encontró un cliente y me dijo que, con su muerte, parte de su infancia se había terminado”, recuerda con emoción.