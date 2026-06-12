Chau a las pinchaduras de la bicicleta: el truco casero para que las ruedas no se desinflen nunca más

El término proviene del inglés tubeless (literalmente, "sin cámara"). Tubelizar consiste en eliminar por completo la cámara de goma tradicional que va dentro de la cubierta. Al quitar esta pieza, el aire queda contenido directamente entre la llanta y la cubierta exterior.

Para lograr que este sistema sea hermético y, sobre todo, a prueba de pinchazos, los talleres especializados utilizan tres elementos clave:

Cinta selladora: Se adhiere al fondo interior de la llanta para tapar los agujeros de los rayos e impedir la más mínima fuga de aire.

bicicleta-truco-casero-tibelizar1 Foto: gentileza restlessbike.com.

Válvula especial: Una válvula independiente que se ajusta herméticamente a la llanta mediante una tuerca y un sello cónico de goma.

bicicleta-truco-casero-tibelizar2 Foto: gentileza restlessbike.com.

Líquido sellante: Este es el verdadero "mago" del sistema. Es un fluido que se introduce dentro de la rueda. Cuando un clavo, espina o vidrio perfora la cubierta, el aire empuja rápidamente este líquido hacia el agujero, sellándolo de manera automática en pleno movimiento.

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Los grandes beneficios de decirle adiós a las cámaras de la bicicleta

Más allá de evitar que te quedes a pie en el momento menos pensado, dar el salto a este sistema trae ventajas muy significativas para el andar de la bicicleta:

Reparación automática: el líquido sellante repara orificios de hasta varios milímetros en fracciones de segundo. La inmensa mayoría de las veces, ni siquiera te vas a dar cuenta de que pinchaste; simplemente seguís pedaleando.

Chau a los pellizcos: al no haber cámara, es imposible sufrir esa clásica "mordedura de serpiente", que ocurre cuando agarramos un pozo o una piedra de golpe y la llanta corta la cámara por aplastamiento.

Mayor agarre, confort y tracción: al no depender de presiones altísimas (precisamente para evitar pellizcos), con el sistema tubeless podés usar las ruedas un poco más desinfladas. Esto permite que la cubierta se adapte como un guante a las irregularidades del terreno, ganando estabilidad, amortiguación y control.

un poco más desinfladas. Esto permite que la cubierta se adapte como un guante a las irregularidades del terreno, ganando estabilidad, amortiguación y control. Menos peso: aunque se suma el peso del líquido sellante, eliminar las cámaras reduce la masa de rotación de las ruedas, haciendo que la bicicleta se sienta más ágil y liviana al acelerar.

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¿Se le puede hacer a cualquier bicicleta?

Hoy en día, la mayoría de las bicicletas de montaña (mountain bike) y de ruta de media gama en adelante ya vienen preparadas de fábrica con llantas y gomas aptas para este sistema (las famosas Tubeless Ready). Para las bicicletas urbanas de uso diario, el sistema también se adapta con éxito. Solo es cuestión de llevar la bici a tu bicicletería de confianza para que verifiquen si los aros y las cubiertas actuales admiten la conversión, o si hace falta un pequeño recambio.

Hacer el cambio a tubeless de la bicicleta requiere una pequeña inversión inicial en materiales (cinta, válvulas y líquido), pero el ahorro a largo plazo en cámaras, parches y tiempo perdido se amortiza muy rápido. Si la idea es subirse a la bici y simplemente disfrutar del viaje, tubelizar es, sin dudas, el único camino a seguir.