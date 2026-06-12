El pueblo medieval donde alquilar cuesta $1.458 al año y el precio no aumenta desde hace 500 años

Hay noticias que parecen increíbles, pero son absolutamente ciertas. Es que mientras el acceso a la vivienda se vuelve cada vez más difícil en gran parte del mundo, existe un pueblo en Alemania donde el alquiler prácticamente no cambió en cinco siglos. Sí, así como se lee. El costo es una verdadera "ganga" y el lugar, una belleza.
Allí estuvieron Iara y Guillermo, una pareja de argentinos que recorre el mundo en motorhome desde hace 7 años y que quedó sorprendida por una experiencia difícil de creer. Pero que es posta.
El pueblo se llama Fuggerei y está ubicado en la ciudad alemana de Augsburgo. Se trata del complejo de vivienda social más antiguo del mundo que continúa en funcionamiento y donde los residentes pagan apenas 0,88 euros al año por una casa, algo así como $1.458 al cambio de hoy.
“Fuggerei es una locura. El alquiler de las viviendas sigue costando lo mismo que hace cinco siglos, nunca aumentaron el precio desde que inauguraron el complejo”, contó Iara tras conocer el histórico barrio, según publica Infobae.
En ese sentido, la pareja llegó hasta allí mientras participaba de una subasta pública para adquirir un camión de bomberos modelo 2001, que planean transformar en su próximo hogar rodante si resultan ganadores.
Un barrio de pueblo fundado hace más de 500 años que sigue funcionando
Fuggerei fue creado en 1521 por el banquero y comerciante Jakob Fugger con el objetivo de ofrecer casas dignas a personas con dificultades económicas. El alquiler fue fijado en un florín renano anual, un valor que hoy equivale a menos de un euro.
Actualmente, el pueblo cuenta con unas 145 viviendas de entre 45 y 65 metros cuadrados. Aunque conservan gran parte de su arquitectura histórica, las casas incorporaron electricidad, calefacción, cocinas modernas y baños completos. Algunas incluso disponen de pequeños jardines privados.
Para acceder a una casa, los interesados deben acreditar vulnerabilidad económica, haber vivido al menos dos años en Augsburgo y no tener deudas. Además, los residentes deben comprometerse a rezar tres veces al día por la familia fundadora.
Otro detalle singular es que las puertas principales del complejo se cierran a las 22. Quienes regresan después de ese horario deben abonar una pequeña tasa al guardia de acceso.
Más de 200.000 turistas visitan Fuggerei cada año. Según explicaron los argentinos, el ingreso de visitantes ayuda a financiar el mantenimiento del barrio. “Lo que ellos no pagan lo paga el turista”, resumieron.
Para Iara y Guillermo, creadores del proyecto “Rodando por Ahí”, el lugar es mucho más que una curiosidad turística. “Lo comparamos con una cápsula del tiempo en medio de una ciudad moderna”, describieron sobre uno de los rincones más sorprendentes que encontraron en su viaje por Europa.