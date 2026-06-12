Los mejores consejos médicos para disfrutar el Mundial sin descuidar la salud

Tres claves esenciales para sobrevivir a las semanas de partidos

Para que las reuniones frente a la pantalla no impacten de forma negativa en el cuerpo, los profesionales sugieren prestar atención a tres aspectos de la rutina diaria:

1. Hidratación consciente

Durante los partidos es muy frecuente consumir bebidas alcohólicas, gaseosas o café en exceso, dejando de lado el agua. Mantener una hidratación adecuada a lo largo del día ayuda a evitar los clásicos dolores de cabeza, la fatiga y el cansancio general que aparecen tras los 90 minutos de tensión.

2. Una picada más equilibrada

Aunque los embutidos, las papas fritas y las comidas rápidas son parte del ritual futbolero, los especialistas sugieren equilibrar esos momentos con opciones más livianas. Incorporar frutas, frutos secos, vegetales o snacks bajos en sodio en la mesa mundialista ayuda a cuidar el organismo. El objetivo no es prohibir, sino evitar los excesos durante varias semanas seguidas.

3. Cuidar el descanso y el sueño

Cambiar los horarios para ver los partidos o quedarse despierto hasta tarde para ver los resúmenes puede impactar directo en la calidad del sueño y en los niveles de energía del día siguiente. Mantener una rutina de descanso lo más ordenada posible y aprovechar los momentos libres entre jornadas ayuda a sostener el bienestar físico y emocional.

El Mundial altera rutinas y hábitos; especialistas brindan claves para proteger la salud durante el torneo. El Mundial altera rutinas y hábitos; especialistas brindan claves para proteger la salud durante el torneo.

El peligro de estar congelados frente a la pantalla

Otro error común es permanecer demasiadas horas inmóvil frente al televisor. Los médicos recomiendan levantarse, caminar algunos minutos, estirar el cuerpo o aprovechar los entretiempos para moverse. Esto es clave para prevenir las contracturas y las molestias musculares que suelen aparecer después de partidos largos o jornadas de transmisiones acumuladas.

A pesar de las alertas, los especialistas recordaron que la pasión por el fútbol tiene un costado sumamente positivo porque genera encuentros, emociones compartidas y momentos de disfrute colectivo. Vivir el Mundial con tranquilidad, escuchando las señales del cuerpo y manteniendo hábitos saludables, es la mejor estrategia para disfrutar mucho más la experiencia de alentar a la selección.