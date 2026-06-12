Los mejores consejos médicos para disfrutar el Mundial sin descuidar la salud

Los partidos del Mundial de fútbol, que este año se disputa en Estados Unidos, Canadá y México, revolucionan el día a día. Se multiplican las reuniones con amigos o familiares, el living se llena de gente y la adrenalina se instala por varias semanas. Sin embargo, mientras crece la expectativa futbolera, los especialistas recuerdan que es fundamental sostener ciertos cuidados para que la emoción no termine afectando el bienestar físico.
Dormir menos horas, comer pesado, pasar mucho tiempo sentado o vivir cada jugada con altos niveles de tensión puede generar cansancio, dolores musculares, agotamiento vocal y una fuerte sensación de estrés acumulado. Por eso, médicos y profesionales de la salud recomiendan incorporar pequeños hábitos para disfrutar el torneo de manera equilibrada.
“Los grandes eventos deportivos suelen alterar la rutina y eso es completamente normal. La clave no está en dejar de disfrutar, sino en acompañar esos días con algunos cuidados básicos que ayuden al organismo a mantenerse en equilibrio”, explicó el Dr. Francisco Albornoz, médico clínico del CMC Santiago del Estero de Boreal Salud (M.P. 1.086).
Tres claves esenciales para sobrevivir a las semanas de partidos
Para que las reuniones frente a la pantalla no impacten de forma negativa en el cuerpo, los profesionales sugieren prestar atención a tres aspectos de la rutina diaria:
1. Hidratación consciente
Durante los partidos es muy frecuente consumir bebidas alcohólicas, gaseosas o café en exceso, dejando de lado el agua. Mantener una hidratación adecuada a lo largo del día ayuda a evitar los clásicos dolores de cabeza, la fatiga y el cansancio general que aparecen tras los 90 minutos de tensión.
2. Una picada más equilibrada
Aunque los embutidos, las papas fritas y las comidas rápidas son parte del ritual futbolero, los especialistas sugieren equilibrar esos momentos con opciones más livianas. Incorporar frutas, frutos secos, vegetales o snacks bajos en sodio en la mesa mundialista ayuda a cuidar el organismo. El objetivo no es prohibir, sino evitar los excesos durante varias semanas seguidas.
3. Cuidar el descanso y el sueño
Cambiar los horarios para ver los partidos o quedarse despierto hasta tarde para ver los resúmenes puede impactar directo en la calidad del sueño y en los niveles de energía del día siguiente. Mantener una rutina de descanso lo más ordenada posible y aprovechar los momentos libres entre jornadas ayuda a sostener el bienestar físico y emocional.
El peligro de estar congelados frente a la pantalla
Otro error común es permanecer demasiadas horas inmóvil frente al televisor. Los médicos recomiendan levantarse, caminar algunos minutos, estirar el cuerpo o aprovechar los entretiempos para moverse. Esto es clave para prevenir las contracturas y las molestias musculares que suelen aparecer después de partidos largos o jornadas de transmisiones acumuladas.
A pesar de las alertas, los especialistas recordaron que la pasión por el fútbol tiene un costado sumamente positivo porque genera encuentros, emociones compartidas y momentos de disfrute colectivo. Vivir el Mundial con tranquilidad, escuchando las señales del cuerpo y manteniendo hábitos saludables, es la mejor estrategia para disfrutar mucho más la experiencia de alentar a la selección.