Nahir Galarza rompe el silencio desde la cárcel y hace temblar con su apariencia

Nahir Galarza, desde la cárcel: fuertes declaraciones

Acostumbrada a desviar el foco en sus anteriores apariciones tras el asesinato, esta vez Nahir Galarza se mostró con un tono radicalmente distinto. Desde la cárcel, asumiendo sin rodeos la gravedad de lo ocurrido aquella fatídica noche en Gualeguaychú, la joven expresó: “No puedo creer que haya sido tan mala persona. Yo no soy así”.

La crudeza de su testimonio subió de tono al describir cómo es su día a día en prisión lidiando con el peso del homicidio: “Me levanto sabiendo que estoy acá por haberle quitado la vida a una persona”.

Sin embargo, el dato que cambia por completo la perspectiva que ella misma había intentado construir durante años llegó cuando se refirió a su ex novio. Luego de infinitas versiones cruzadas y estrategias defensivas en los tribunales, Nahir Galarza sentenció: “Está clarísimo que la víctima es Fernando”.

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Nahir Galarza: el misterio del arma y una responsabilidad ineludible

Durante el fragmento difundido, uno de los tramos más tensos se produjo al reconstruir la escena del crimen.

Nahir Galarza reiteró una versión de los hechos afirmando que “el arma la agarró Fernando”. Esto provocó una lógica e inmediata repregunta en el estudio de OLGA, apuntando al corazón del expediente judicial: “Si no sabés disparar un arma, ¿cómo fue esa noche entonces? Los dos disparos”.

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Ante la disyuntiva, Nahir Galarza evitó seguir justificándose o brindar nuevas explicaciones que la corrieran del eje, y entregó una respuesta lapidaria que cancela cualquier intento de evadir su culpa: “Lo que yo te diga de esa noche no cambia nada. O sea, yo soy responsable”.

Las explosivas declaraciones desde la cárcel han vuelto a encender el debate sobre uno de los casos criminales más mediáticos de la historia argentina reciente.

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La entrevista completa de este martes promete revelar aún más detalles de cómo piensa y cómo vive hoy Nahir Galarza, la mujer más joven en ser condenada a prisión perpetua en nuestro país, tras asumir finalmente la cruda verdad frente a las cámaras.