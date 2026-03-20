La foto reciente de Nahir Galarza por la que se generó un tremendo escándalo

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Nahir Galarza: el engaño detrás de los píxeles

Expertos en análisis digital confirmaron que la fotografía es un "deepfake". A pesar del realismo de las texturas y las sombras, existen patrones que delatan su origen sintético:

La distorsión de los dedos: al observar en detalle la mano de Nahir Galarza que sostiene el iPhone, se perciben deformaciones típicas de los motores de generación de imagen actuales.

que sostiene el iPhone, se perciben deformaciones típicas de los motores de generación de imagen actuales. Reflejos imposibles: el entorno que se observa en el espejo no coincide con la infraestructura real de una celda común de la cárcel de Entre Ríos .

de . Calidad de iluminación: la luz sobre el rostro de Nahir Galarza presenta una suavidad artificial, propia de filtros avanzados de la Inteligencia Artificial.

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Nahir Galarza: el peligro de la desinformación

No es la primera vez que la figura de Nahir Galarza es utilizada para probar herramientas de la Inteligencia Artificial, dada la fascinación mediática que genera su caso. El escándalo actual pone de relieve la facilidad con la que se puede fabricar una "posverdad" capaz de indignar a todo un país.

Desde el entorno de la joven y las autoridades del penal han desmentido que Nahir Galarza tenga acceso a dispositivos móviles de esa tecnología, recordando que las normativas de comunicación dentro de la cárcel siguen siendo estrictas, a pesar de las flexibilizaciones que hubo en años anteriores por temas de estudio.

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¿Cómo detectar una imagen de IA?

Para no caer en la trampa de estas fotos virales, los especialistas recomiendan:

Mirar los bordes: la Inteligencia Artificial suele tener problemas para definir dónde termina un objeto y empieza la piel.

suele tener problemas para definir dónde termina un objeto y empieza la piel. Buscar la fuente original: si la foto no sale de una agencia de noticias o un perfil oficial, desconfiá.

El contexto lógico: es altamente improbable que un interno posea un dispositivo valuado en miles de dólares sin que sea confiscado en una requisa de rutina.