El posteo de Nahir Galarza que causó una revolución y la foto que levantó paredes

En una de sus historias de Instagram, publicó una foto junto a Fernando Pastorizzo con la frase: “5 años juntos, peleando, yendo y viniendo pero siempre con el mismo amor. Te amo para siempre, mi ángel”.

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Esa publicación fue la pieza clave que terminó de exponer su vínculo ante la justicia. Poco después de su confesión, su cuenta de Instagram (@nahirgalarza) fue cerrada. Sin embargo, el 10 de enero de 2018, el perfil se reabrió misteriosamente durante 24 horas: se borraron fotos donde aparecía con la víctima y se dejaron de seguir a varias personas. Ante las denuncias masivas de usuarios, la plataforma eliminó la cuenta de forma definitiva.

La irrupción desde la cárcel: el "boom" de Facebook

Aunque legalmente no tiene permitido el uso de dispositivos móviles, en septiembre de 2019 Nahir Galarza sorprendió al país al actualizar su perfil de Facebook desde la Unidad Penal N° 6 de Entre Ríos. Publicó una serie de fotos junto a una compañera de pabellón bajo el título: "Cumpliendo la maldita condena".

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Este episodio le valió una sanción disciplinaria y el secuestro del teléfono. Desde entonces, la Justicia de Entre Ríos ha sido implacable: en septiembre de 2025, se le denegó un nuevo pedido formal para recuperar el acceso a redes sociales.

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Nahir Galarza en la cárcel de Entre Ríos: entre la psicología y el perfil bajo

Hoy, con 27 años, Nahir Galarza vive una realidad muy distinta a la de aquella estudiante de abogacía. Alojada en la Unidad Penal N° 6 de Paraná, su rutina actual en la cárcel se divide en tres pilares:

Educación: cursa la carrera de Psicología Social y ha participado en talleres de programación y computación.

Talleres: Es una asistente frecuente al taller de costura del penal y también ha tomado clases de música y yoga.

Espiritualidad: fuentes cercanas al penal indican que asiste regularmente a la iglesia dentro del establecimiento y dedica tiempo a la meditación.