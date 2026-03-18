A siete años del crimen de Fernando Pastorizzo, el nombre de Nahir Galarza sigue resonando en la opinión pública de Entre Ríos. Mientras la Corte Suprema de Justicia dejó firme su condena a prisión perpetua, el rastro digital de la joven de Gualeguaychú se ha convertido en un laberinto de cuentas cerradas y perfiles falsos alimentados por Inteligencia Artificial.
El posteo de Nahir Galarza que causó una revolución y la foto que levantó paredes
Nahir Galarza se encuentra en la cárcel de Entre Ríos, cumpliendo una condena desde 2017 por el asesinato de Fernando Pastorizzo
El último posteo hecho por Nahir Galarza en sus redes sociales, más precisamente en su cuenta de Instagram, dejó a más de uno helado. Fue antes de ingresar a la cárcel, donde pasa sus días en la actualidad.
Nahir Galarza: el último posteo y una foto polémica
La última vez que Nahir Galarza interactuó genuinamente con sus redes sociales antes de perder su libertad, fue el 29 de diciembre de 2017, apenas horas después del asesinato y antes de ingresar unos meses después a la cárcel de Entre Ríos.
En una de sus historias de Instagram, publicó una foto junto a Fernando Pastorizzo con la frase: “5 años juntos, peleando, yendo y viniendo pero siempre con el mismo amor. Te amo para siempre, mi ángel”.
Esa publicación fue la pieza clave que terminó de exponer su vínculo ante la justicia. Poco después de su confesión, su cuenta de Instagram (@nahirgalarza) fue cerrada. Sin embargo, el 10 de enero de 2018, el perfil se reabrió misteriosamente durante 24 horas: se borraron fotos donde aparecía con la víctima y se dejaron de seguir a varias personas. Ante las denuncias masivas de usuarios, la plataforma eliminó la cuenta de forma definitiva.
La irrupción desde la cárcel: el "boom" de Facebook
Aunque legalmente no tiene permitido el uso de dispositivos móviles, en septiembre de 2019 Nahir Galarza sorprendió al país al actualizar su perfil de Facebook desde la Unidad Penal N° 6 de Entre Ríos. Publicó una serie de fotos junto a una compañera de pabellón bajo el título: "Cumpliendo la maldita condena".
Este episodio le valió una sanción disciplinaria y el secuestro del teléfono. Desde entonces, la Justicia de Entre Ríos ha sido implacable: en septiembre de 2025, se le denegó un nuevo pedido formal para recuperar el acceso a redes sociales.
Nahir Galarza en la cárcel de Entre Ríos: entre la psicología y el perfil bajo
Hoy, con 27 años, Nahir Galarza vive una realidad muy distinta a la de aquella estudiante de abogacía. Alojada en la Unidad Penal N° 6 de Paraná, su rutina actual en la cárcel se divide en tres pilares:
- Educación: cursa la carrera de Psicología Social y ha participado en talleres de programación y computación.
- Talleres: Es una asistente frecuente al taller de costura del penal y también ha tomado clases de música y yoga.
- Espiritualidad: fuentes cercanas al penal indican que asiste regularmente a la iglesia dentro del establecimiento y dedica tiempo a la meditación.