Pelea entre bandas en la Terminal: un atropellado y siete detenidos

Una importante gresca entre bandas rivales en las inmediaciones de la Terminal de Ómnibus de Mendoza Capital culminó con una persona aparentemente atropellada por un vehículo, un significativo operativo policial y siete individuos demorados. El incidente, que según las primeras informaciones y el reporte de Matías Pascualetti de Radio Nihuil, se habría iniciado en el boliche The Bar alrededor de las 7 de este lunes y escaló hasta un local de comidas de la Terminal, donde se desató una violenta confrontación.
La información apunta a 7 personas que fueron demoradas en el ingreso al local de comidas rápidas. Asimismo, se logró interceptar un Renault 19 con cuatro ocupantes que, aunque no habrían participado directamente en la pelea inicial en el boliche, se encontraban en actitud sospechosa y están siendo investigados para determinar si poseen antecedentes.
El epicentro de la gresca: de The Bar al local de comidas rápidas
Testimonios recogidos en el lugar, incluyendo el de un empleado del local gastronómico y un involucrado en la riña, señalaron la participación de un automóvil VW Bora. Según este último, el vehículo “atropelló al hermano” de uno de los contendientes y luego se dio a la fuga. Los empleados de la hamburguesería detallaron haber visto a los ocupantes del vehículo portando palos y armas. La Policía se encuentra abocada a la tarea de identificar el rodado a través de las cámaras de seguridad de la zona.
El llamado al 911 ingresó inicialmente por una pelea en el boliche ubicado en calle 25 de Mayo de Dorrego, antes de que el altercado se trasladara a la zona de la Terminal. La disputa se enmarca en lo que se ha descrito como una "guerra entre bandas", una de las cuales estaría ligada a un personaje conocido como "La Baba". Este alias, cuya identidad real no se ha precisado, parece ser una figura central en los conflictos que suelen desembocar en violencia.
La preocupación por estos hechos es palpable entre los vecinos. Residentes de la zona expresaron su profundo malestar y hartazgo ante la frecuencia de estos episodios violentos, que calificaron como “moneda corriente de miércoles a domingo”. Afirman que las peleas, las riñas y los disturbios son constantes, generando un clima de inseguridad que afecta su calidad de vida y tranquilidad.
Preocupación vecinal y operativos policiales en la Terminal
El operativo policial desplegado incluyó el traslado del Renault 19 y sus ocupantes hacia la comisaría, mientras que varios móviles policiales permanecieron en el local de comidas para controlar la situación. La ubicación estratégica del incidente, colindante con la Terminal de Ómnibus y el Acceso Este, provocó significativas complicaciones en el tránsito, especialmente para el flujo de colectivos que ingresan a la terminal y los que utilizan la parada de la Costanera. Las autoridades continúan trabajando para dar con el paradero del Bora y esclarecer todos los detalles del suceso.