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A agarrar la pala

El reconocido influencer que quedó en ridículo y deberá buscar trabajo tras una promesa por el partido de Argentina y Egipto

El conocido influencer Angelo Valdes, mejor conocido como Will, hizo una promesa que muchos argentinos no se la dejaron pasar al terminar el partido entre Argentina y Egipto

Daniel Calivares
Por Daniel Calivares [email protected]
El conocido influencer que quedó en ridículo y deberá buscar trabajo tras una promesa por el partido de Argentina y Egipto

El conocido influencer que quedó en ridículo y deberá buscar trabajo tras una promesa por el partido de Argentina y Egipto

El Mundial de Fútbol 2026 ha dado para todo, pero principalmente para mostrar cómo en las redes sociales muchos usuarios oriundos de México, Colombia, España y otros países sueñan con el momento en el que Argentina quede eliminada. El partido contra Egipto parecía cumplirles ese deseo, a tal punto que un conocido influencer quedó en ridículo con una promesa que nadie cree que vaya a cumplir.

Mr. Angelo Valdes, también conocido como Will, es un influencer muy conocido en YouTube, X (ex Twitter), Twitch, y otras redes sociales. Nacido es República Dominicana, es uno de las tantas personalidades del mundo de las redes sociales que suele criticar a la Selección Argentina y el partido contra Egipto, por momentos, pareció hacerlo muy feliz, hasta que comenzó la remontada.

El tuit del influencer Angelo Valdes.

El tuit del influencer Angelo Valdes.

La promesa de Angelo Valdes

Fanático de Cristiano Ronaldo, el influencer ya se había mostrado triste por la eliminación de Portugal en manos de España y esperaba que una derrota de Argentina lo ayudara a equilibrar esa balanza.

De hecho, antes del partido había posteado una foto en la que salía la figura de Egipto, Salah, y haciendo referencia a que iba a hinchar por Egipto en el duelo contra Argentina.

Todo parecía que iba a salir victorioso, más cuando Egipto se puso 2 a 0, pero fue la remontada argentina la que lo tomó por sorpresa, pero ya era tarde para arrepentirse de sus dichos.

Era tanta la confianza que le tenía a una derrota argentina que Will o Angelo Valdes, como quieran decirle, había posteado: "Si argentina avanza hoy, oficialmente dejo las redes y me busco un trabajo de verdad". Finalmente, Argentina ganó 3 a 2, habrá que esperar si el influencer deja las redes y busca otro tipo de trabajo o si su promesa cae en un saco roto, mientras y ruega porque el equipo comandado por Lionel Messi no repita el grito de campeón como en el 2022.

Por lo pronto, sus seguidores argentinos le reclamaron al influencer que cumpla con su palabra y busque "un trabajo de verdad".

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