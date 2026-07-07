El reconocido influencer que quedó en ridículo y deberá buscar trabajo tras una promesa por el partido de Argentina y Egipto

De hecho, antes del partido había posteado una foto en la que salía la figura de Egipto, Salah, y haciendo referencia a que iba a hinchar por Egipto en el duelo contra Argentina.

Todo parecía que iba a salir victorioso, más cuando Egipto se puso 2 a 0, pero fue la remontada argentina la que lo tomó por sorpresa, pero ya era tarde para arrepentirse de sus dichos.

Era tanta la confianza que le tenía a una derrota argentina que Will o Angelo Valdes, como quieran decirle, había posteado: "Si argentina avanza hoy, oficialmente dejo las redes y me busco un trabajo de verdad". Finalmente, Argentina ganó 3 a 2, habrá que esperar si el influencer deja las redes y busca otro tipo de trabajo o si su promesa cae en un saco roto, mientras y ruega porque el equipo comandado por Lionel Messi no repita el grito de campeón como en el 2022.

Por lo pronto, sus seguidores argentinos le reclamaron al influencer que cumpla con su palabra y busque "un trabajo de verdad".