El país que prohibió los chicles, los declaró "enemigo público" y cobra multas históricas

Singapur estrenaba un sistema de transporte masivo subterráneo (MRT) que costó miles de millones de dólares y del cual la nación se sentía profundamente orgullosa. Sin embargo, el vandalismo urbano encontró un blanco perfecto en los sensores de las puertas automáticas de los trenes.

Los ciudadanos comenzaron a pegar sus chicles masticados en estos dispositivos ópticos, provocando que los trenes se detuvieran de golpe, causando retrasos masivos y costosas reparaciones.

Desde 2004, solo algunos chicles están regulados.

Harto de la falta de civismo y del gasto público que generaba limpiar las calles, los ascensores y los transportes, el entonces primer ministro Lee Kuan Yew tomó una decisión radical en 1992: prohibir por ley la importación, fabricación y venta de cualquier tipo de chicles.

Una norma con multas históricas

A partir de ese momento, desafiar la norma conllevó multas verdaderamente históricas. Si un peatón es sorprendido arrojando un chicle a la vía pública, las sanciones económicas pueden alcanzar fácilmente los 1,000 dólares de Singapur (unos 740 USD) en la primera infracción, acompañadas a veces de trabajos comunitarios con chalecos de alta visibilidad.

Pero el verdadero peso de la ley recae sobre el tráfico de este producto: la importación ilegal de chicles para su comercialización puede castigarse con multas astronómicas de hasta 100,000 dólares y penas de prisión de hasta dos años.

Hoy en día, la única y estricta excepción a la norma entró en vigor tras un tratado comercial en 2004, permitiendo el consumo de chicles exclusivamente terapéuticos o de nicotina. Eso sí, para adquirirlas, los ciudadanos deben acudir a una farmacia y registrar obligatoriamente su documento de identidad.