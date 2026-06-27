El país europeo que tiene una calle en honor a la Argentina: cuál y por qué razón

Era el año 1921, mientras ocurría la presidencia de Hipólito Yrigoyen, Argentina donó 5 millones de pesos a un país devastado, golpeado por el derrumbe del Imperio austrohúngaro, la hambruna y las consecuencias de la Primera Guerra Mundial. En agradecimiento, decidieron reconocer ese gesto al mundo en una de sus arterias más emblemáticas: rebautizó una calle vienesa para que el nombre de la Argentina quedara incorporado al mapa de la ciudad.

Argentinierstrasse: la calle argentina en Viena que nació por gratitud

Placa de agradecimiento en la "calle de los agentinos".

Argentinierstrasse , mejor traducida como “la calle de los argentinos” está atravesada por Wieden, una zona elegante en Viena con recorridos muy reconocidos. Allí existe una placa conmemorativa inaugurada el 16 de agosto de 1995 que recuerda la ayuda humanitaria argentina brindada a Austria tras la guerra.

Además, tiene algunas otras curiosidades que hacen de este lugar un rincón único: