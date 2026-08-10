Entre estos relieves comunes existen muchísimas diferencias. No es solo una cuestión de forma o altura; tiene que ver con la formación de cada uno, el origen o surgimiento y el desgaste producto de la erosión.
Meseta, montaña, cordillera y sierra: cuáles son las diferencias
El paisaje de Argentina y los paisajes del mundo están repletos de relieves diversos y con diferencias clave
Hoy te explico cuáles son las diferencias entre meseta, montaña, cordillera y sierra, tipos de relieves presentes en el mundo y con varios ejemplos en Argentina que pueden servir para comprender mejor sus características.
¿Qué diferencias tienen estos tipos de relieve?
Estos tipos de relieves se distinguen por su altura, su forma, su agrupación, vegetación y formación. No solo tienen diferencias de nombre.
La montaña es un tipo de elevación natural del terreno que tiende a ser muy alta y tiene pendientes muy marcadas. Tiene una base ancha y termina en punta o picos.
La sierra, a diferencia de la montaña, es un conjunto o grupo de pequeñas montañas que se ubican de forma alineada. Tienen cumbres quebradas o con puntas en forma de dientes; no son tan altas, pero sí son más largas.
La cordillera destaca por su altura, pero se encadena con otras montañas enormes y sierras enlazadas. Básicamente, es una cadena de montañas que se extiende por kilómetros y tiene picos de menor o mayor altura en toda su superficie.
La meseta se diferencia de todas las demás por su altura final o cono final. Es un terreno que puede ser elevado o más bajo, pero plano en su parte superior. No termina en pico como la montaña.
Y, como un extra, es interesante saber que también existen los valles, otra variación del relieve con diferencias. Un valle es un terreno plano que se encuentra entre las montañas, sierras o cordilleras.
Suele tener forma de V o U y se forma por la fuerza de los ríos, por el hielo de glaciares o por el movimiento de las placas tectónicas. Por ellos generalmente pasa un río.
Ejemplos de tipos de relieve en Argentina
Para comprender las diferencias, se puede recurrir a ejemplos concretos de Argentina o del resto del mundo. Nuestro país posee diversos paisajes, climas, montañas, cerros, llanuras y valles.
- Un ejemplo de montaña en Argentina es el cerro Aconcagua y el Ojos del Salado, ambos en la Cordillera de los Andes.
- Las Sierras de Córdoba son un ejemplo de este paisaje. Se dividen en cordones y su pico más alto es el cerro Champaquí.
- En cuanto a la cordillera, el ejemplo de Argentina más claro es la Cordillera de los Andes, pero en el mundo existen otras como la del Himalaya en Asia y los Alpes en Europa.
- Una meseta de Argentina pueden ser las mesetas patagónicas y la meseta misionera.
En pocas palabras
- Diferencias clave: Meseta, montaña, cordillera y sierra se distinguen por altura, forma y formación.
- Ejemplos en Argentina: Sierras de Córdoba, mesetas patagónicas y la Cordillera de los Andes son relieves representativos.
- Conceptos relacionados: Los valles, formados por ríos o glaciares, se encuentran entre formaciones montañosas.