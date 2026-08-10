Meseta, montaña, cordillera y sierra: cuáles son las diferencias

La montaña es un tipo de elevación natural del terreno que tiende a ser muy alta y tiene pendientes muy marcadas. Tiene una base ancha y termina en punta o picos.

La sierra, a diferencia de la montaña, es un conjunto o grupo de pequeñas montañas que se ubican de forma alineada. Tienen cumbres quebradas o con puntas en forma de dientes; no son tan altas, pero sí son más largas.

La cordillera destaca por su altura, pero se encadena con otras montañas enormes y sierras enlazadas. Básicamente, es una cadena de montañas que se extiende por kilómetros y tiene picos de menor o mayor altura en toda su superficie.

Cada relieve tiene sus características.

La meseta se diferencia de todas las demás por su altura final o cono final. Es un terreno que puede ser elevado o más bajo, pero plano en su parte superior. No termina en pico como la montaña.

Y, como un extra, es interesante saber que también existen los valles, otra variación del relieve con diferencias. Un valle es un terreno plano que se encuentra entre las montañas, sierras o cordilleras.

Suele tener forma de V o U y se forma por la fuerza de los ríos, por el hielo de glaciares o por el movimiento de las placas tectónicas. Por ellos generalmente pasa un río.

Ejemplos de tipos de relieve en Argentina

Para comprender las diferencias, se puede recurrir a ejemplos concretos de Argentina o del resto del mundo. Nuestro país posee diversos paisajes, climas, montañas, cerros, llanuras y valles.

En Argentina hay diversos ejemplos.